-ZİHİNSEL ENGELLİ KIZ YANARAK ÖLDÜ BURSA (A.A) - 31.10.2010 - Bursa'da zihinsel engelli genç kız yanarak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Selimzade Mahallesi Barutluk Caddesi'nde oturan Hanife Çengel'e (44) ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Hanife Çengel ile ikinci eşinden olan kızı Şerife Tongur (20) evden çıktı, uyuyan zihinsel engelli Emine Şahin (25) alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına aldı, içerde kalan Şahin yanarak hayatını kaybetti. Hanife Çengel'in iki kızıyla yaşadığı, çöpten topladıkları karton kutu ve plastikleri satarak geçimlerini sağlamaya çalıştıkları öğrenildi. Genç kızın cesedi, olay yerine gelen cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumunun morguna kaldırıldı.