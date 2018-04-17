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Zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı

BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde zihinsel engelli 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M

17 Nisan 2018 20:26

BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesinde zihinsel engelli 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen M.G. (50), tutuklandı.
İddiaya göre, kent merkezinde yaşayan ancak zaman zaman Bafra ilçesine giden M.G.,
ismi açıklanmayan zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. M.G.\'nin, bir süredir çocuğa istismarı sürdürdüğü ileri sürüldü. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan M.G., ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

 

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