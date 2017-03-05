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Yaşam

Zihinsel engelli kadına tecavüz edildi; muhtar hakkında görevi ihmalden suç duyurusu

"Ben mağdur ile bir defa ilişkiye girdim. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım"

05 Mart 2017 11:08

Tecavüz sonucu hamile kalan 41 yaşındaki zihinsel engelli K. K., mahkemede ilk kez sanıklarla yüzleşti. K.K.’nın doğurduğu çocuğun babası olduğu DNA testiyle kesinleşen 17 yaşındaki Y.T. ise “Pişmanım” dedi. Toplumda infial uyandıran ve köy halkınca bilinen suçu adli mercilere bildirmeyerek görevini ihmal ettiği iddia edilen köy muhtarı S.D. hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre, Yozgat’ta bir köyde babasıyla yaşayan zihinsel engelli K.K.’nın (41) geçtiğimiz yıl uğradığı cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığının ortaya çıkması üzerine dava açılmıştı. Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dördüncü duruşması 22 Şubat’ta görüldü. 12 sanıklı davada, cinsel saldırıya uğrayan K.K., mahkemede kendisine cinsel saldırıda bulunan sanıklarla yüzleşti. Köyde babasıyla yaşadığını ve sanıkların kendisine defalarca tecavüz ettiğini söyleyen K.K., korktuğu için saldırıyı kimseye anlatmadığını belirtti. İfadesinde, çocuğun babası olan 17 yaşındaki Y.T.’nin kendisine üç kez tecavüz ettiğini belirten K.K., hamile olduğunu doktordan öğrendiğini söyledi.

Diğer sanıklar reddetti

Suça sürüklenen çocuk kapsamında yargılanan 17 yaşındaki Y.T. ise duruşmada ifadesini değiştirdi. Y.T., arkadaşı S.T. tarafından mağdurun evine götürüldüğünü iddia etti. S.T.’nin de mağdura cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen Y.T., "S. bana mağdur ile ilişkiye girdiğini söyledi. Hatta sağda solda söylüyordu. Ben son geldiğimde ilişkiye girdim. Daha sonrasında köye gelmedim. Ben mağdur ile bir defa ilişkiye girdim. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım" dedi. Davada yargılanan diğer sanıklar ise kendilerine yöneltilen suçlamayı reddetti. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Muhtara suç duyurusu

Toplumda infial uyandıran ve köy halkınca bilinen suçu adli mercilere bildirmeyerek görevini ihmal ettiği iddia edilen köy muhtarı S.D. hakkında Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından geçen aralık ayında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.

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