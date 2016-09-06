T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zihinsel engelli kadına cinsel istismara 16 yıl hapis

"Maksimum düzeyde ceza verilmesi gerekiyordu"

06 Eylül 2016 19:31

Elazığ’da zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Durmuş köyü Uysalı mezrasında yaşayan 24 yaşındaki zihinsel engelli M.K., 2015 yılında komşuları A.M. (46) tarafından cinsel istismara uğrayarak hamile kaldı. A.M.’nin yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, A.M.’yi 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. 

Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan M.K.’nin avukatı Ziya Bayram, “M.K.’nin bir kardeşi ve babası da zihinsel engelli. Kendi kendilerini idare edemiyorlar. Ağabeyleri ve yakın akrabaları destekçisi ve yaşamlarını bu şekilde idame ettiriyorlar. Komşuları A.M. tarafından birkaç defa köyün dışında ahır olarak tabir edilen bir yerde bir cinsel saldırı, taciz olayı gerçekleşmiş. Devamında da evde birkaç defa olmuş. Aile durumu hiçbir şekilde fark edememiş. Doğuma bir ay kala karın şişkinliğinden dolayı yengesi durumu fark ediyor. Hastaneye götürüyorlar. Oraya götürdükten sonra hamile olduğunu anlıyorlar. Zorlaya zorlaya ne olduğunu, kimden olduğunu söylüyor. Tahkikat böyle başlıyor” dedi.

 

“Maksimum düzeyde bir ceza verilmesi gerekiyor”

 

Sanığın baştan sona kadar suçlamayı inkar ettiğini vurgulayan Bayram, “Sanık böyle bir olayın olmadığını savundu. Ancak DNA testiyle çocuğun yüzde 99,99 ona ait olduğu tespit edildi. Ondan sonra, ‘şeytana uydum, şu oldu bu oldu’ falan demeye başladı. İkinci duruşmada zaten karar çıktı. 16 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi. Ancak bu bizim beklediğimiz bir ceza değildi. Düşük oldu. Teşdit hükümleri uygulanmadı. Çünkü baştan sona inkara dayalı bir savunma vardı. Suçu kabullenmiyordu. Artı zihinsel engelli bir insana karşı yapılmış bir eylem. Dolayısıyla maksimum düzeyde bir ceza verilmesi geriliyordu” diye konuştu.

Doğumun sezaryenle gerçekleştirilmesi nedeniyle mağdurun vücut bütünlüğünün bozulduğunu ve aslında bir yaralama suçunun da söz konusu olduğunu aktaran Bayram, “Bu konuda itiraz ettik. Bu suçtan da ceza verilmesini istedik ama mahkeme dikkate almadı. Konut dokunulmazlığı ihlalinde de aynı şekilde ceza verilmedi. Açıkçası beklentinin çok altında. Kamuoyunu tatmin etmeyecek bir ceza verildi. Minimum 27 yıl 8 ay ceza verilmesi gerekiyordu. Yaralama ve konut dokunulmazlığı ihlalini saymasak bile bu miktarda bir cezanın çok olması gerekiyordu. Yine de biz mahkemenin gerekçeli kararını bekleyeceğiz. Ona göre temyiz dilekçemizi sunacağız” ifadelerinde bulundu. 

ETİKETLER

zihinsel engellikadıntecavüzistismar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24