Zihinsel engelli kadına cinsel istismara 16 yıl hapis

Elazığ’da zihinsel engelli bir kadına cinsel istismarda bulunduğu tespit edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hürriyet’in haberine göre, Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Durmuş köyü Uysalı mezrasında yaşayan 24 yaşındaki zihinsel engelli M.K., 2015 yılında komşuları A.M. (46) tarafından cinsel istismara uğrayarak hamile kaldı. A.M.’nin yargılandığı davanın karar duruşması bugün yapıldı. Mahkeme, A.M.’yi 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme sonrası açıklamalarda bulunan M.K.’nin avukatı Ziya Bayram, “M.K.’nin bir kardeşi ve babası da zihinsel engelli. Kendi kendilerini idare edemiyorlar. Ağabeyleri ve yakın akrabaları destekçisi ve yaşamlarını bu şekilde idame ettiriyorlar. Komşuları A.M. tarafından birkaç defa köyün dışında ahır olarak tabir edilen bir yerde bir cinsel saldırı, taciz olayı gerçekleşmiş. Devamında da evde birkaç defa olmuş. Aile durumu hiçbir şekilde fark edememiş. Doğuma bir ay kala karın şişkinliğinden dolayı yengesi durumu fark ediyor. Hastaneye götürüyorlar. Oraya götürdükten sonra hamile olduğunu anlıyorlar. Zorlaya zorlaya ne olduğunu, kimden olduğunu söylüyor. Tahkikat böyle başlıyor” dedi.

“Maksimum düzeyde bir ceza verilmesi gerekiyor”

Sanığın baştan sona kadar suçlamayı inkar ettiğini vurgulayan Bayram, “Sanık böyle bir olayın olmadığını savundu. Ancak DNA testiyle çocuğun yüzde 99,99 ona ait olduğu tespit edildi. Ondan sonra, ‘şeytana uydum, şu oldu bu oldu’ falan demeye başladı. İkinci duruşmada zaten karar çıktı. 16 yıl 10 ay 15 gün ceza verildi. Ancak bu bizim beklediğimiz bir ceza değildi. Düşük oldu. Teşdit hükümleri uygulanmadı. Çünkü baştan sona inkara dayalı bir savunma vardı. Suçu kabullenmiyordu. Artı zihinsel engelli bir insana karşı yapılmış bir eylem. Dolayısıyla maksimum düzeyde bir ceza verilmesi geriliyordu” diye konuştu.

Doğumun sezaryenle gerçekleştirilmesi nedeniyle mağdurun vücut bütünlüğünün bozulduğunu ve aslında bir yaralama suçunun da söz konusu olduğunu aktaran Bayram, “Bu konuda itiraz ettik. Bu suçtan da ceza verilmesini istedik ama mahkeme dikkate almadı. Konut dokunulmazlığı ihlalinde de aynı şekilde ceza verilmedi. Açıkçası beklentinin çok altında. Kamuoyunu tatmin etmeyecek bir ceza verildi. Minimum 27 yıl 8 ay ceza verilmesi gerekiyordu. Yaralama ve konut dokunulmazlığı ihlalini saymasak bile bu miktarda bir cezanın çok olması gerekiyordu. Yine de biz mahkemenin gerekçeli kararını bekleyeceğiz. Ona göre temyiz dilekçemizi sunacağız” ifadelerinde bulundu.