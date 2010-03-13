Zihin okuyan bilgisayar

T24 - İngiliz bilimadamları, insan hafızasını tarayarak karmaşık anıları ayrıştıran bir bilgisayar programı geliştiridi.





İnsan iskeletine çok benzer bir yapıya sahip insansı robot Kojiro, uzuvlarını aynı insan gibi hareket etiirebiliyor, eğilip kalkabiliyor.



CNBC-e Business dergisi 2009'da geliştirilen ve hayatımızını akışını değiştirebilecek 50 teknolojik yeniliği seçti.



Hatırlama sürecinde beyinde gerçekleşen farklılılar daha önce tespit edilmişti. İngiliz bilimadamları yaptıkları son araştırmada bunun bir adım ötesine geçmeyi başardı.



Londra Üniversitesi’nden bilimadamların geliştirdikleri bilgisayar programı ile insanların hafızaları taranarak, farkı anılar birbirlerinden ayırt edilmesini mümkün kılıyor.



Araştırma 10 gönllünün katılımıyla gerçekleşen bir dizi deneye dayanıyıor. Her bir gönüllüye 7 saniyelik üç farklı görüntü izlettirildi. Daha sonra, beyin aktivitelerinin izlendiği özel bir MRI (magnetic resonance imaging-manyetik rezonanas görüntüleyici) cihazına yerleştirilen gönüllülerden izledikleri görüntüleri rastgele olarak tekrar hatırlamaları istendi.



MRI’dan elde edilen veriler, hazırlanan özel bilgisayar programı ile tekrar gözden geçirildi ve bu program sayesinde gönüllülerin hangi görüntüyü hatırladıkları yaklaşık yüzde 50’lik bir oranla doğru tahmin edildi. Bu oran rastgele yapılan tahminlerin çok üzerinde.





'Anıların nasıl saklandığı da öğrenilecek'



Çalışmanın yürütücülüsü Prof. Eleanor Maguire daha önce sadece temel anıların tespit edilmeye çalışıldığı belirterek, son çalışmalarında “neredeyiz, ne yapıyoruz ya da nasıl hissediyoruz” gibi daha karmaşık anıları araştırdıklarını belirtti.



“Artık karmaşık anıların nerede olduğunu biliyoruz” diyen Maguire’ye göre gelecekte anıların nasıl saklandığı ve zaman içinde nasıl değişikliğe uğradığı da anlaşılabilecek.







