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Dünya

Zihin kontrolü araştırması felçlilere umut kaynağı olabilir SAO PAULO (A.A)

08 Ekim 2011 12:57

-Zihin kontrolü araştırması felçlilere umut kaynağı olabilir SAO PAULO (A.A) - 08.10.2011 - Bilim adamları, zihin kontrolü üzerine yaptıkları bir araştırma sonucunda, felçli hastaları yürütme yolunda önemli katkı sağlayacak veriler elde etti. ABD'deki Duke Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yürütülen araştırmada, maymunların zihin gücünü kullanarak nesneleri algılayabildikleri ve hareket ettirebildikleri tespit edildi. Maymunların beyin dalgaları vasıtasıyla sanal kolları hareket ettirmeyi başardığı araştırmada, deneklerin aynı zamanda dokunma hissini de deneyimlediği, bu başarının ise felçli hastaların nesneleri yakalamasına ve kontrol etmesine yardımcı olacak yöntemler geliştirilmesi açısından oldukça önemli bir gelişme olduğu belirtildi. Araştırma ekibinden Brezilyalı sinir bilimci Miguel Nicolelis, veriler ışığında, felçli hastaların nesneleri algılamasına ve hissetmesine olanak sağlayacak robotik bir ''dış iskeletin'' geliştirilebileceğini, bu yeniliğin de felçli bir insanı yeniden yürütme hayalini gerçeğe dönüştürebileceğini kaydetti.

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