Zigana şimdiye kadar 53 insanın canını aldı

Türkiye'de şimdiye kadar, Zigana Dağları'nda çığ altında kalarak ölen 10 dağcıyla birlikte toplam 53 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye'de dağlardaki ilk ölüm olayı 1566'da Aladağlar'da meydana geldi.



Prof. Dr. Emre Kongar'ın kardeşi Engin Kongar, 8 Eylül 1956'da Aladağlar'ın 3 bin 756 metre yükseklikteki Demirkazık zirvesine tırmanırken düşerek, dağda hayatını kaybeden ilk Türk dağcı oldu.



Sermet Taş, Mustafa Kazım Küçükalp, Faruk Süner, Rezzan Okşar, Saadet Güçlü, Gündüz Kutlu, Mine Güçsavar, Gülden Hasberoğlu, Nuray Sarıbatur, Özcan Açıkalın, Fatih Sireci, Mümtaz Çankaya, Halil Yeniçıkan, Recep Çatak, Abdulmecit Doğru (Dağcılık Federasyonu Başkanlarıdan), Prof. Dr. Ahmet Bilge, Faruk Ayaz, Aydın Aksakal, Meltem Acar, Muzaffer Gerçeker, Alpaslan Evrensel, Tayfun Tercan, Emrah Çelebi, Selçuk Olcay, Mutlu Acar, Soner Ünsal, Turgut Türker, İskender Iğdır, Sertaç Tümerdim ve Songül Çoşkun, çeşitli nedenlerle dağlarda yaşamını yitirenler arasında yer aldı.



Hacettepe Üniversitesi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi Bahar Ünal, Nilgün Acar, Zümrüt Işık ve Soner Kolçak da 11 Şubat 2006'da Aladağlar Karayalık Vadisi'ne çığ düşmesi sonucu öldü.



ODTÜ Dağcılık Kulübü üyesi Bürkan Yüksel ile Utku Kocabıyık, yine Aladağlar'da önceki yıl 3 bin 400 metrede donarak hayatını kaybetti.



Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde dağcılık eğitimi yapan Dicle Üniversitesi öğrencisi Saadet Turşak ise halatla geçiş yaparken düşerek yaşamını yitirdi.



Niğde Demirkazık Dağı'nda geçen yıl zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüşte 150 metrelik uçuruma düşen müzisyen Tanju Duru, dağlarda ölen 39. kişi oldu.



Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağları'nda 2200 metre yükseklikte çığ düşmesi sonucu ölen Dr. Davut Akdeniz, Dr. Dursun İnan, Erhan Terzi, Özlem Timurcuoğlu, Hana Ali İsaoğlu, Hüsniye Sarıbıyık, Burçak Sevim, Gül Piyale, Hüseyin Karaosmanoğlu ve Yasemin Aktaş ile birlikte ülkemiz dağlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi.



Yurtdışında ölenler



Dağ sevdası yüzünden 4 dağcımız da yurt dışında hayatlarını kaybetti.



Dağcılarımız yurt dışında ilk kaybını 2002 yılında verdi. Rusya'nun Kafkasya bölgesindeki Elbruz Dağı'na tırmanan Ali Kepenk, solunum yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.



Uğur Uluocak 2003 yılında Kırgızistan'da Alaarça Dağı'na tırmanırken tutunduğu kayanın kopması sonucu öldü.



Çin sınırı yakınlarındaki 7 bin 300 metre yüksekliğindeki Tanrı Dağları'na tırmanırken 6 bin 800 metre yükseklikte dengesini kaybederek bin 200 metrelik uçuruma düşen Hakan Güvenç ise yurt dışında yitirdiğimiz 3. dağcımız oldu.



Sertaç Olgun adlı dağcımız da önceki yıl Kanada'nın Slessa Dağı'na tırmanış yaparken, üzerinde tutunduğu buz kütlesinin kayması sonucu buzul çatlağına düşerek hayatını kaybetti.

