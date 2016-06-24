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Yaşam

Zifte yapışan köpeği itfaiye kurtardı

Köpek, tedavisinin yapılması için belediyeye ait hayvan barınma evine teslim edildi

24 Haziran 2016 00:06

Zonguldak'ın Alaplı İlçesi'nde tankerden yola dökülen zifte yapışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Aşağıdoğancılar Mevkii’nde tankerden yola dökülen zifte yapışan köpeği görenler Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne haber verdi. 

Gelen itfaiye ekibi, zifte basması sonucu asfalta yapışıp mahsur kalan köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, hayvanın zarar görmemesi için titiz bir çalışma yaptı. Uzun süren çalışmanın ardından köpek ziftten kurtarıldı.

İtfaiye Müdürlüğü’ne götürülüp su verilen köpek, daha sonra tedavisinin yapılması için belediyeye ait hayvana barınma evine teslim edildi.

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