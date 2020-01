Real Madrid'in bu sezonki performansı yoğun şekilde eleştiri alırken takımın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun da takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberler teknik direktör Zinedine Zidane'ın düzenlediği basın toplantısında ana gündemi oluşturdu.

"Ronaldo'suz bir Real Madrid hayal edebiliyor musun?"

"Ronaldo'nun geleceğinden endişe ediyor musun?" sorusu karşısında "Dışarıda nelerin konuşulduğunun farkındayız. Ancak Cristiano her zaman olduğu gibi, sadece takımını ve önündeki maçları düşünüyor." yanıtını veren Zidane; "Ronaldo'suz bir Real Madrid hayal edebiliyor musun?" sorusunu ise net bir dille yanıtladı.



Portekizli yıldızın olması gerektiği yerde olduğunun altını çizen Fransız teknik adam "Her zaman dile getirdim ki Ronaldo zaten olması gerektiği kulüpte. Taraftarlar, kulüp çalışanları onu çok seviyor. Ronaldo'suz bir Real Madrid'i hiçbir zaman düşünmedim. Hepimizin ortak hedefi, sahada daha iyi olabilmek" şeklinde konuştu.



Kendi geleceği hakkında da konuşan Zinedine Zidane "Gelecekte ne olacak diye pek düşünmem, ben şu ana oda

klıyımdır. Pek çok kez bu soruyla karşılaştım ve her zaman aynı şeyi söyledim. Ben sadece şu anı düşünüyorum" dedi.