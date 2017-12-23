T24 LogoT24 Logo
Spor

Zidane: Bu yenilgi canımızı çok yaktı

''Lige havlu atmış değiliz''

23 Aralık 2017 21:01

La Liga’nın 17. Haftasında sahasında Barcelona’ya 3-0 mağlup olna Rel Madrid’in teknik direktörü Zinedine Zidane, ‘’ Lige havlu atmış değiliz. Tatilde iyi bir şekilde dinleneceğiz ve her maça galibiyet için çıkacağız’’ dedi.

Fransız çalıştırıcının mağlubiyet sonrası açıklaması şöyle:

İkinci yarıda tamamıyla kötü değildik. İkinci yarının ilk bölümüydü. Daha sonra kırmızı kartla birlikte daha ilk 10 dakikada adım atamaz hale geldik. Bu gelişmeler başımıza felaket gibi çöktü. Bu yenilgi bizim canımızı çok yaktı. İyi bir ilk yarı geçirdik. İlk golü atabilseydik farklı olabilirdi. Bunu yapamadık. Çok ağır bir mağlubiyet. Ama futbolun da gerçekleri. Lige havlu atmış değiliz. Tatilde iyi bir şekilde dinleneceğiz ve her maça galibiyet için çıkacağız.

11, 14 puan gibi sözlerden bahsetmek istemezdim. Bu başımıza geldi. Bununla mücadele etmeliyiz. Ligin ikinci yarısı oynanmadan şampiyonluk kimse adına cepte değil. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ligden kopmak söz konusu olursa Avrupa’ya konsantrasyon gerçekleşecek. Ama biz iyi olmak için elimizden geleni yapacağız. (Ajansspor)

ETİKETLER

ZidaneEl clasicomağlubiyetaçıklama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24