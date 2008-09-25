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Spor

Zico'ya tazminat ödenecek

Brezilya yüksek mahkemesi Romario'yu Zico ve Zagallo'ya hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum etti.

25 Eylül 2008 03:00

Brezilya yüksek mahkemesi Romario'yu Zico ve Zagallo'ya hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum etti.

Brezilyalı oyuncu Romario, Fenerbahçe eski teknik direktörü Arthur Zico'ya ve Brezilya milli takımı eski teknik direktörü Mario Zagallo'ya 1 milyon dolar tazminat ödeyecek.

1998 Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadığı için sinirlenen Romario, Brezilya Teknik Direktörü Mario Zagallo ve o dönem yardımcısı olarak çalışan Zico'yu protesto etmek için sahibi olduğu "Cafe do Gol'ün tuvalet kapısına iki futbol adamının karikatürünü çizdirmişti. Zagallo'yu hacet giderirken, Zico'yu da ona hizmet için ayakta tuvalet kağıdı uzatırken resmeden karikatür ülkeden çok büyük tartışmalara neden olurken, iki teknik adam Romario aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmışlardı.



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