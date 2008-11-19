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Spor

Zico'nun bileği büküldü

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, Bunyodkor takımıyla ligdeki ilk yenilgisini aldı.

19 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, Bunyodkor takımıyla ligdeki ilk yenilgisini aldı. Bunyodkor takımını eylül ayında teslim alan Zico, Özbekistan Ligi'nde oynadığı 8 maçı da kazanmasının ardından, 29. haftada deplasmanda Fergana'nın Neftçi takımıyla oynadığı maçtan ilk defa yenik ayrıldı.

Ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Zico'lu Bunyodkor, ligin 29. haftasında ligde 3. sırayı garantileyen Neftçi'ye 2-1 yenildi. Neftçi'nin gollerini 17. dakikada Aziz İbragimov ve 37. dakikada Anvar Berdiyev atarken, Bunyodkor'un tek golü 88. dakikada Rivaldo'dan geldi.

Özbekistan Ligi'nin bitmesine 1 hafta kala 78 puanla liderliğini sürdüren Bunyodkor, en yakın takipçisi Pakhtakor'un 4 puan önünde yer alarak, lig şampiyonluğunu garantilemiş bulunuyor.

Bunyodkor ile 2009 yılı sonuna kadar kontrat imzalayan Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, 31 Ekim'de oynanan Özbekistan Kupası finalinde Pakhtakor'u deplasmanda 3-1 yenerek, kulübüne tarihindeki ilk kupayı kazandırdırmıştı.

Özbekistan Ali (Yüksek) Ligi'ne yükseldiği 2007 yılında, Ligi 2. sırada tamamlamasının ardından bu yıl hem Özbekistan Kupası, hem de Özbekistan Yüksek Ligi şampiyonluğunu elde eden Bunyodkor, ilk defa katıldığı Asya Şampiyonlar Ligi'nde de yarı finale kadar yükselmeyi başarmıştı.

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