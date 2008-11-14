Zico mutlu sona ulaştı



Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico'nun çalıştırdığı Bunyodkor, Andican ile yaptığı maçı 2-0 kazanarak, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.





Arthur Zico'nun çalıştırdığı Bunyodkor, Özbekistan Yüksek Ligi'nin 28. haftasında evinde ağırladığı Andican'ı, takım kaptanı Server Ceparov'un 31 ve Enver Saliyev'in 50. dakikada attığı gollerle 2-0 yendi.



Böylece Zico, eylül ayında teslim aldığı Bunyodkor ile 31 Ekimde kazandığı Özbekistan Kupası'nın ardından lig şampiyonluğunu da kazanarak, sezonu çifte kupa ile tamamlamış oldu.



Özbekistan Ligi'nin bitimine 2 hafta kala 78 puan ile liderliğini sürdüren Bunyodkor, en yakın takipçisi, 8 kez şampiyonluğu kazanan Pakhtakor'un 7 puan önünde bulunuyor.



Brezilyalı yıldız futbolcu Rivaldo'nun da top koşturduğu Bunyodkor'un başına eylül ayında geçen Zico, takımın başında çıktığı 8 maçta da galip gelmeyi başarırken, 31 Ekimde oynanan Özbekistan Kupası finalinde de bu kupayı 7 kez evine götüren Pakhtakor'u deplasmanda uzatma dakikalarında 3-1 yenerek, kulübüne tarihindeki ilk kupayı kazandırdırmıştı.



2005 yılında kurulan ve sponsorları arasında Neftgazmontaj, Uzgazoil, Hisarneftgaz, Kokdumalakgaz, Şurtangaz mahsulat, Neftgaz Sanaat Layiha gibi ülkedeki büyük petrol-gaz şirketlerinin yer aldığı Bunyodkor kulübü, Özbekistan Yüksek Ligi'ne yükseldiği 2007 yılında, ligi 2. sırada tamamlarken, bu yıl ilk defa katıldığı Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Avustralya'nın Adelaida United kulübüne elenmişti.



BASIN TOPLANTISI

Bunyodkor Teknik Direktörü Zico, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, takımı çok zor bir dönemde teslim aldığını söyledi.



Kendisinden önce takımı şimdiki Özbekistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircelal Kasimov'un çalıştırdığını anımsatan Zico, ''Mircelal Kasimov, futbolculuk döneminde orta saha oyuncusuydu, ben ise forvette oynardım. Böylece, takımı daha önce çalıştıran Kasimov orta sahadan topu bana iletti, ben de golü attım'' dedi.



Zico, bu yıl hem Özbekistan Kupası hem de Lig Kupası'nı kazanmalarına rağmen, yarı finale kadar yükseldikleri Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupayı kaldıramadıklarını belirterek, amaçlarının gelecek yıl bu kupayı da kazanmak olduğunu kaydetti.

