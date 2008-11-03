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Spor

Zico ilk kupaya uzandı

Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Arthur Zico, Bunyodkor Kulübü ile ilk kupasını aldı.

03 Kasım 2008 02:00


Fenerbahçe'nin Eski Teknik Direktörü Arthur Zico, Bunyodkor Kulübü ile ilk kupasını aldı.


Özbekistan'ın Bunyodkor kulübünü çalıştıran Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Arthur Zico, kulübü ile ilk kupasını kazandı.

Zico'nun çalıştırdığı Bunyodkor, Taşkent'in diğer kulübü Pakhtakor ile yapılan Özbekistan Kupası final maçında 3-1 galip geldi.

Taşkent'teki Pakhtakor Stadı'nda Bunyodkor'dan Cesur Hasanov'un 40. dakikada ve Pakhtakor'dan Adil Ahmedov'un 45. dakikada attığı golün ardından uzatma dakikalarına giden maçta, Zico tarafından 88. dakikada Bakayev'in yerine oyuna alınan Anvar Saliyev, 101. ve 114. dakikalarda attığı golle takımının 3-1 galibiyetini sağladı.

Brezilyalı yıldız futbolcu Rivaldo'nun da top koşturduğu Bunyodkor kulübü, tarihinde ilk kez ülkedeki en köklü kulüp olan ve Özbekistan Ligi'ni 8 kez, Özbekistan Kupası'nı ise 9 kez kazanan Pakhtakor kulübünü yenmiş oldu.

Bugüne kadar Bunyodkor ve Pakhtakor kulüpleri 5 kez karşılaşırken, bu maçların dördü beraberlikle bitmiş, geçen sene düzenlenen Özbekistan Kupası finalinde ise Pakhtakor kulübü, Bunyodkor'u penaltılarda 5-4 yenmeyi başararak, kupayı evine götürmüştü.

Özbekistan Ligi'nin bitmesine 5 hafta kala 69 puan ile liderliğini sürdüren Bunyodkor kulübünün başında sahaya çıktığı 5 maçta da galip gelmeyi başaran Zico, böylece kulübe, tarihindeki ilk kupayı kazandırdı.

2005 yılında kurulan ve Özbekistan Yüksek Ligine çıktığı 2007 yılında, ligi 2. sırada tamamlayan Bunyodkor kulübü, bu yıl ligde şampiyonluğu hedeflerken, son olarak Asya Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Avustralya'nın Adelaida United kulübüne elenmişti.

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