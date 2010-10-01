-ZİCO FLAMENGO'DAN AYRILDI RİO DE JANEİRO (A.A) - 01.10.2010 - Brezilya'nın Flamengo takımının sportif direktörü Zico, kulüp içindeki sorunlar nedeniyle 4 ay önce getirildiği görevinden istifa etti. Brezilya'nın en iyi futbolcuları arasında yer alan deneyimli teknik adam, internet sitesindeki açıklamasında, ''Flamengo'da istediğimi yapabilmem mümkün değil. Buradaki varlığımın uygun olmadığını ve bazılarının benden rahatsız olduğunu fark ettim. Devam etmem imkansız'' ifadelerini kullandı. Kendisine oğlu aracılığıyla saldırılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu belirten Zico, açıklamasında ''Bana hak etmediği şekilde, hiç ilgisi olmadığı halde oğlumu kullanarak saldırdılar. Bu benim babamdan öğrendiğim değerlere aykırı. Bugün torunum Alberto doğdu, ancak Flamengo kalbimde öldü'' ifadesine yer verdi. Brezilya Ligi'nde geçen sezon şampiyon olan Flamengo, bu sezon düşme potasında bulunuyor. 25 milyon taraftarı olduğu tahmin edilen Flamengo'da, siyasi kulüp içi çatışmalar olduğu ve teknik adam ile oyunculara büyük baskı yapıldığı belirtiliyor.