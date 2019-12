Zico: Başarılı olmayı istemediler

CSKA Moskova Teknik Direktörü Zico, Fenerbahçe'den ayrılışını değerlendirdi: Kalmak istiyordum. Daha da başarılı olacaktık ama onlar istemedi



Fenerbahçe’yle başarılı iki sezon geçiren ancak yönetim tarafından kellesi alınan Zico, Brezilya basınına İstanbul’dan ayrılış nedenlerini açıkladı. Goal.com’un derlediği haberde Zico, “Elbette devam etmek istiyordum, çünkü orada işlerimiz yolundaydı ve daha da büyük başarıları hedefliyorduk. Fakat onlar bunu istemedi” diyerek başkan Aziz Yıldırım ve çalışma arkadaşlarını suçladı.



‘Ekibime müdahale edilince ayrıldım’



Yardımcılarıyla ilgili sorunu anlatan Zico, “Orada kalmama engel olacak pek çok durumla karşılaştım. Edu ve Moraci Santanna’yı istemediler. Ekibimdeki kişilere müdahale edilince ben de ayrıldım. Böyle şeyler futbolda olabiliyor. CSKA şartları gayet iyi olan ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplardan çıkabilecek bir ekip. Bu daha önce burada başarılmamış, tıpkı Fenerbahçe’de bizden önce yapılmadığı gibi. O nedenle biz burada da o ilki yaşamak üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.



Türkiye’deki kazanımları



Zico, ‘Türkiye’deki en büyük kazanımlarınız nelerdi’ şeklinde bir soruya ise şu yanıtı verdi: “Futbolda farklı ülkelerden insanlarla, farklı karakterlerle, farklı kültürlerle aynı yerde çalışmak zorunda olabiliyorsunuz. Harika futbolcularla çalışıyorsunuz. Bunlar, sizin kariyer gelişiminizde ciddi etki yapıyor. Fenerbahçe’de Brezilyalı ve Güney Amerikalı pek çok isimle çalıştım. Onlarla çalışırken hep oyuncuların beni eski iyi bir oyuncu olarak görmemelerini istiyordum. Ben bir antrenörüm ve beni öyle görsünler. Bu düşüncemi onlara empoze edebilmek zor oldu, ancak sonunda gerçekleşti. Bu da kariyerim için ciddi bir kazanımdı. Bir de tabi Şampiyonlar Ligi’ndeki büyük başarımız vardı. Bunda oyuncularım bana çok yardımcı olmasının ve gösterdikleri çabanın büyük payı vardı.



Olay adam Lugano’ya övgü



Tecrübeli teknik adam ‘Alex, sizi takımda tekniği açısından en etkileyen oyuncuydu. Onunla nasıl çalıştınız?’ sorusunu da şöyle cevapladı:

“ Etkilenmedim çünkü onun yeteneklerini biliyordum ve hep hayranlıkla onu izliyordum. Sadece birlikte çalışarak bunu onayladım. Alışılmışın dışında bir oyun görüşüne sahip olan çok çalışan bir oyuncu. Onun yanı sıra Roberto Carlos, teknik olarak çok iyi bir oyuncu ayrıca harika bir profesyonel. Bunlar bizi zirveye taşıyan etkenlerden sadece bir kaçıydı. Sahada kendilerini oyuna adayan isimlere de her zaman saygı duymuşumdur. Bunu eğer yeteneğinizle birleştirirseniz vazgeçilmez ve her takımda oynayabilecek bir isim oluyorsunuz. Lugano’yu bu tür oyunculara örnek olarak verebiliriz. Formayı verdiğiniz de hiçbir zaman kötü oynamamıştır.”