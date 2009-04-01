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Dünya

'Zeytuni hala' 1 yıl daha ABD'de

ABD Başkanı Barack Obama'nın, hakkında 5 yıl önce sınır dışı edilme kararı alınan halasının, bir yıl daha ülkede kalmasına izin verildi.

01 Nisan 2009 03:00

ABD Başkanı Barack Obama'nın, hakkında 5 yıl önce sınır dışı edilme kararı alınan halasının, bir yıl daha ülkede kalmasına izin verildi.

Boston'da ABD Göçmenlik Mahkemesi'ndeki hakim, duruşmaya katılan Zeytuni Onyango'nun bir yıl daha ülkede kalması kararını verirken, Onyango'nun avukatı Margaret Wong'un sözcüsü Michael Rogers, müvekillerinin ABD'de sürekli kalma talebiyle ilgili kararın ikinci duruşmada verileceğini söyledi. Bir sonraki duruşmanın, 4 Şubat 2010 tarihinde yapılacağı belirtildi.

Hakkında 2004 yılında sınır dışı kararı çıkan Onyango, karara rağmen ülkede kalmaya devam etmişti.

Anılarında Onyango'dan "Zeytuni halam" diye bahseden Obama, seçim kampanyası döneminde, ortaya çıkan durumu bilmediğini ve gereğinin yapılması gerektiğini söylemişti.

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