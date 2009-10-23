Zeytinyağında tadımcı açığı

Marmara, Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun olarak yetiştirilen ve 150 milyon ağaç varlığı ile önemli bir zeytin üreticisi olan Türkiye'de, yeterli sayıda “tadımcı” bulunmadığı, bunun ihracatta önemli bir engeli oluşturmaması için eğitim çalışmaları yapılarak, bu alandaki açığın kapatılmaya çalışıldığı bildirildi.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Komitesi (UZZK) Yönetim Kurulu Üyesi Ümmühan Tibet, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen “Natürel Zeytinyağı Duyusal Tadım Eğitimi” çalışmalarına katılmak üzere geldiği Hatay'da, zeytinyağı ihracatında tadımcıların önemli görev üstleneceğini söyledi.

“Zeytinyağı ve Pirina Yağı Tebliği”nin tadım kriterleri maddesinin önümüzdeki yılın ağustos ayında yürürlüğe gireceğini ve bu tarihten itibaren sektörün zeytinyağı tadım kriterlerine uymakla yükümlü olacağını ifade eden Tibet, uygulamayla zeytinyağında kalite ve hijyenin yanı sıra tadım özelliklerinin de ön planda tutulacağını kaydetti.

Marmara, Ege, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde zeytinin yoğun olarak yetiştirildiğini, ağaç varlığının 150 milyona ulaştığını, bu sayede Türkiye'nin, dünyanın önemli zeytin üreticisi ülkeleri arasında yer aldığını anlatan Tibet, ilerleyen yıllarda, ihracatta sıkıntı yaşanmaması için tadımcı açığının kapatılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Zeytinyağı ihracatında bundan sonra tüketici tercihleri daha belirleyici hale gelecek. Bunun için tadımcılara büyük görev düşüyor. Avrupa Birliği tarafından zeytinyağı ihracatında duyusal özellikler zorunlu hale getirilecek. 2010 tarihinden itibaren denetimlerde, zeytinyağı tadım analizleri, tadım panelistler marifetiyle yapılacak. Artık firmaların tadım kriterlerine uygun zeytinyağı üretmeleri zorunluluk olacak. Zeytinyağı sektörümüzün bu süreçte zararlı çıkmaması için zeytinyağı tadım eğitimlerine önem vermesi gerekiyor. Bu kapsamda, ülkemizde zeytinyağı tadımcı açığını kapatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde duyusal tadım eğitimi vererek yetişmiş tadımcı panelist grupları oluşturmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 500 tadım panelisti yetiştirdik, bu sayı daha da artacak.”

Tibet, tadımcılığın ilerleyen yıllarda meslek halini alacağını, bu konuda eğitim alanların kendilerine ek gelirin kapılarını da açabileceklerini kaydetti.



“ZEYTİNYAĞININ HER ÖZELLİĞİ AYIRT EDİLEBİLECEK”

Zeytinyağının, meyvenin çeşidine, hasadına, yetiştirildiği iklime bağlı olarak içerisinde yüzün üzerinde tat ve koku maddesi içerdiğini ifade eden Tibet, tadım yapan kişilerin bunu çok iyi ayırt etmesi gerektiğini kaydetti.

Yetişmiş elemanların, zeytinyağının hangi zeytinden elde edildiğini, ne tür makinede sıkma işleminin gerçekleştiği, mevsimin nasıl geçtiği gibi faktörleri bile tadım yaparak anlayabildiklerinin altını çizen Tibet, “Zeytinyağının tüketici tarafından tercih edilmesinde tat, koku çok önemli hale gelecek. Elemanlarımız, yaptığımız eğitimlerle bütün bu kriterleri belirleyecek hale getirilecek. Amacımız, önemli bir zeytinyağı ülkesi olan Türkiye'nin tadımcılarla da adından söz ettirmesini sağlamak” diye konuştu.

