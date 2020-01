Zeytinyağında sevindiren açıklama

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA) - EDREMİT Ziraat Odası Meclis Başkanı Cahit Çetin, Türkiye\'nin bu yıl 300 bin ton zeytinyağı rekoltesiyle dünya ikincisi durumuna geleceğini söyledi.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Kooperatifleri eski Başkanı ve Balıkesir\'in Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Çetin, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, rekolte tespit çalışmaları tamamlanan Türkiye\'deki zeytinyağı üretimiyle ilgi açıklamalarda bulundu. Dünya zeytin üretiminde İspanya, İtalya ve Yunanistan\'ın ardından dördüncü sırada yer alan Türkiye\'nin, zeytin hasat dönemiyle birlikte dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşeceğini vurguladı. Dünya pazarında, Türkiye\'nin tutunabilmesi için üreticileri markalaşma konusunda uyaran Çetin, pazarlamada eksiklikler olduğuna dikkati çekti. Üreticiye de yüksek rekolteye karşı dikkatli olmaları ve fiyatları düşürmemeleri uyarılarında bulunan Çetin, \"Türkiye\'de artık yüksek rekolteler alınacak. Buna hazırlıklı olmak gerekli diye hep söyledim. Çok güzel bir yol yapıldı ancak üzerinde trafik işareti yok. Çünkü üretmek yetmiyor. Bunu pazarlamak lazım. Avrupa ve dünya pazarlarında Türk zeytincilik imajını yerleştirmemiz lazım ki bunu hak ediyoruz\" diye konuştu. \'Üretici malının ne olacağını merak ediyor\' diyen Başkan Çetin, şöyle devam etti:

\"Üretici sakin olacak, ürününün değerini bilecek ve piyasayı koklamadan hareket etmeyecek. Üreticiler TARİŞ ve diğer bağlı olduğu kurumlara güvenecek. Onu destekleyerek kendisine ciddi bir kalkan oluşturacak. Panik yok. Yüksek rekolteler Türkiye\'nin hedefidir. Avrupa rekoltelerine bakıyoruz ve şu anda Türkiye dünya ikincisidir. Henüz açıklanmamakla beraber, tahmin ettiğim 300 bin ton rekolte çıkarsa ülkemizde, dünya ikincisi durumuna eriştik. Ben aşağı yukarı rakamları biliyorum. Bu rekolte tespit sonuçları bir an evvel halk ile paylaşılsın. Türkiye\'nin bu yükselişinden rahatsız olan çevreler de olabilir. Türkiye hedefine ulaşmak adına çok ciddi bir adım atmıştır. Bu durumda üreticiyi paniğe sokacak bütün provokasyonlardan kaçınılması gerekiyor.\"

\'ÇİFTÇİ ÜRÜNÜNE NE KADAR SAHİP ÇIKARSA İSTEDİĞİ OLUR\'

Fiyatların düşmesini ve üreticinin malını elinden ucuza almak isteyen çevrelerin her zaman olduğunu hatırlatan Çetin, şöyle konuştu:

\"Bir laf yayarlar \'Fiyatlar artacak\' diye üretici bekler. Sonunda sıkışır, mahsülünü 3 kuruşa satmaya çalışır. Bu mesele, bir stratejidir. Çok değerli tüccarlarımız var, onları tenzih ediyorum ama bu çevreler ne yazık ki piyasada var. Üretici laflara aldırmayacak. Geçmiş tecrübelerini kullanacak. Yapılan provokasyonlara kulak asmayacak. Üretici tecrübesini kullanacak. Çiftçimiz akıllıdır. Çiftçi ne kadar dik durursa, ürününe sahip çıkarsa istediği olur. Panik yapıldığında bu tüccarlara yarar. Örgütlü yapıya sahip çıkmak işte bu noktada çok önemli. Bu örgütlü kooperatifte TARİŞ\'tir. Unutmayın, zeytinyağı kıymetlidir. Değerini bulmasını beklemek gerekir. Tabiki burada da mütevazi olmak lazım. Genel bir tabirimiz vardır. Eldeki bulgurdan da olmamak lazım. Zamanlamayı iyi bilmek lazım. Çiftçimiz sakin olacak, kararlı olacak, kendine güvenecek ve kurumuna sahip çıkacak.\"

Tariş\'teki görevini bıraktığını ve Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı sıfatıyla halka hitap ettiğini belirten Cahit Çetin, \"Ömrüm zeytin ile geçti ve zeytinciliğin, tarımın daha iyi seviyelere ulaşması için mücadelem hiç bitmeyecek. Zeytincimizi uyarmak için, deneyimlerimi aktarmak içinde zaten bir titre ihtiyacım yok. Bu mücadelemi, uyarılarımı Edremit\'te sürdüreceğim. Zeytin üreticimizin her zaman tecrübelerimden yararlanabilir\" dedi. Başkan Çetin, geçen sene zeytinyağında 180 bin ton rekolte elde edildiğini de hatırlattı.



