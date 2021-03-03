Zeytinyağı ithalatı, çiftçinin borcu için "ticari sır" dendi, soru önergeleri yanıtsız kaldı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, birçok konuda verdiği soru önergeleri "Ticari sır" denilerek yanıtlanmadı. Bulut'un verdiği soru önergeleri içinde TRT'den, ithal edilen zeytinyağına, aşıdan Kaz Dağları'na kadar pek çok konu cevapsız kaldı.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CİMER'den hep aynı yanıtı aldığını söyleyen Bulut “Meclis'in denetim yetkisi engelleniyor. Milyarlarca liralık gelir ‘ticari sır' denilip, saklanıyor. Şehitler için toplanan paralar bile ticari sır oldu'' dedi.

Bulut'un yanıtlanmayan önergeleri şunlar:

-Kaç adet grip aşısı kaç liraya ithal edildi?

-Şehir hastanelerinin maliyeti nedir?

-Çiftçinin Ziraat Bankası'na olan borcu nedir?

-Yavuz Sultan Selim, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İzmir-Bursa Otoyolu'nda şirketlere verilen geçiş garantileri nedir?

-TRT'de yayımlanan dizi, film ve belgesel sayısı ve bunlara yapılan harcama nedir?

-İstanbul Hava Limanını işleten İGA ile yapılan sözleşme nedir?

-Afrin'den ihraç kaydı ile alınan 44.5 milyon dolarlık zeytinyağı doğru mu?

-AKP'li belediyelerin yurt dışından ithal ettiği ürün ve hizmetler ile bunlara harcanan miktar nedir?

-Şehit aileleri için toplanan paralar nerede?

-Varlık fonunun yapısı ve faaliyetleri nedir? Ticari sır olarak cevap verilmeyen diğer önergeler ise şunlar:

RTÜK sorusu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, SÖZCÜ TV'nin logo değişiklik talebinin RTÜK tarafından neden karara bağlanmadığını CİMER'e sordu. “Ticari ve mali bilgiler, bilgi edinme kanunu kapsamı dışındadır” cevabı verildi.

İthal ürün

Nohut ve kırmızı biberin ithal edilme gerekçesini soran CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'e Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Ticari sır” dedi.

KÖİ sözleşmeleri

İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) projeleri kapsamında yapılan köprü, otoyol ve tüneller için imzalanan sözleşmeler konusundaki önergeleri de cevapsız bırakıldı.

Hafriyat gelirleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek döneminde elde edilen ‘Hafriyat gelirleri' konusundaki rakamlar da, “Ticari sır'' sayıldı.

Kaz dağları

CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen'in, Kaz dağlarındaki Kanadalı Alamus Gold Şirketinin maden ruhsatı sorusuna, CİMER'den “Ticari sır” cevabı geldi.