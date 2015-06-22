Zeytinyağı fiyatları tavan yaptı, tüketici çareyi toplu siparişte buldu

Sağlıklı yaşamın vazgeçilmez besinlerinden zeytinyağında fiyatların artması, tüketimi düşürüyor. Beş litrelik zeytinyağının raf fiyatının 100 liraya çıktığını gören tüketici, çareyi toplu siparişte arıyor.

Üretici fiyatları geçen yıl 7 lira olan zeytinyağının bu yıl sezon başı fiyatları, artan iç talep ve dünya fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle 13 lira seviyesinde seyrediyor. Ambalajlandıktan sonra market rafında litresi ortalama 20 liraya yükselen zeytinyağının 5 litrelik teneke ambalaj fiyatı ise 100 lirayı geçiyor.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Emre Uygun, üreticinin "fiyatların yükseleceği" beklentisiyle malını pazara indirmemeyi tercih etmesi nedeniyle fiyatların yüksek bantta ilerlediğini, bu sezon içinde gerileme beklenmediğini belirtti.

Fiyatın yüksek seyretmesinin iç tüketimi düşürdüğünü, tüketicinin raftaki fiyatları görünce zeytinyağından uzaklaştığını dile getiren Uygun, birçok tüketicinin de "beyaz ambalaj" olarak adlandırılan markasız ürünlere yöneldiğini söyledi.

İnternet üzerinden de zeytinyağı alışverişinin bu yıl hareketlendiğine ilişkin bilgiler aldıklarını ifade eden Uygun, "Bazı tüketiciler bir araya gelerek toplu alım yapma seçeneğini kullanıyor. Fabrikalarla doğrudan temasa geçerek sipariş veriyorlar. Bu fiyat açısından avantaj getirse de tağşişli yani farklı yağlarla karıştırılmış zeytinyağı riskini de gündeme getiriyor" dedi.

İhracat durma noktasında

Türkiye'nin bu yıl zeytinyağı dış satışında yüksek ihracat beklediğine dikkati çeken Uygun, fiyatlarının dünya ortalamasının üzerine çıktığına değinerek, "Geçen sene zeytinde 'yok yılı' idi ve sezon başından haziran ayına kadar 15 bin tonluk ihracat gerçekleşmişti. Bu yıl ise aynı dönemde ancak 9 bin ton mal satabildik. Geçen yıla en kötü sezon diyorduk ama bu sezon daha da kötü oldu. Birçok ihracatçı mal sattığı ülkelerdeki market raflarını kaybetti" diye konuştu.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkan Vekili ve Ana Gıda Genel Müdürü Ümit Ersoy ise geçen yılın ikinci yarısında fiyatların artmaya başlamasıyla zeytinyağı tüketiminin gerilemeye yaşandığını, haziran ayı itibarıyla bu gerilemenin yüzde 15'i bulduğunu belirtti.

Fiyatın tüketiciyi olumsuz etkilediğine işaret eden Ersoy, "Zeytinyağı ve ayçiçek yağı raf fiyatları arasındaki farkın büyümesi, zeytinyağına yürekten bağlı olmayan tüketicilerin alımlarını düşürdü. Zeytinyağı tüketimi fiyat değişiklerine karşı hassas. Bu ürünün faydaları anlatıldıkça fiyat değişiklikleri tüketimi daha az etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Ersoy, sektördeki tüm firmaların ambalajlı girdikleri pazarları kaybetmemek için mücadele verdiğini de sözlerine ekledi.