T24 LogoT24 Logo
Politika

Zeytinliklerle ilgili tasarıya bir günlük mola; MHP'nin desteğini alamayan AKP zorlanıyor

Başbakan "Zeytin mi, daha önemli, tesis mi" demişti

07 Haziran 2017 17:28

Hülya Karabağlı

TBMM Genel Kurulu'nda, dün akşam zeytinlik alanlarını ilgilendiren maddelerin yer aldığı Üretim Reform Paketi tasarısının görüşülmesine bir günlük mola verildi. Genel Kurul’un bugünkü oturumunda, tasarının görüşmeleri yapılmayacak. Kulislerde, zeytin maddelerinin paketten düşürülebileceği ya da tepki çeken maddelerde iyileştirme yapılabileceği de konuşuluyor. Çok sayıda zeytin üreticisi örgüt temsilcilerinin siyasilere yaptıkları ziyaretler sürüyor. MHP,  söz konusu tasarının zeytin, mera ve kıyı şeritleriyle ilgili düzenlemesine karşı çıkıyor. AKP’nin tek başına kaldığı tasarıyı  bu haliyle TBMM’den geçirmede zorlanacağı anlaşılıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, kamuoyunda "Zeytinlik Kanunu" olarak bilinen ve zeytinliklerin sanayileşmeye açılmasına olanak sağlayan yasa tasarısıyla ilgili olarak "Zeytin mi, daha önemli, yapılacak tesis mi daha önemli, Türkiye'nin geleceği açısından. Bir kaşık suda fırtına koparmamak lazım. Muhalefetin derdi, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek" demişti.

ETİKETLER

TBMM Genel KuruluzeytinlikÜretim Reform Paketimola

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24