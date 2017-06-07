Zeytinliklerle ilgili tasarıya bir günlük mola; MHP'nin desteğini alamayan AKP zorlanıyor

TBMM Genel Kurulu'nda, dün akşam zeytinlik alanlarını ilgilendiren maddelerin yer aldığı Üretim Reform Paketi tasarısının görüşülmesine bir günlük mola verildi. Genel Kurul’un bugünkü oturumunda, tasarının görüşmeleri yapılmayacak. Kulislerde, zeytin maddelerinin paketten düşürülebileceği ya da tepki çeken maddelerde iyileştirme yapılabileceği de konuşuluyor. Çok sayıda zeytin üreticisi örgüt temsilcilerinin siyasilere yaptıkları ziyaretler sürüyor. MHP, söz konusu tasarının zeytin, mera ve kıyı şeritleriyle ilgili düzenlemesine karşı çıkıyor. AKP’nin tek başına kaldığı tasarıyı bu haliyle TBMM’den geçirmede zorlanacağı anlaşılıyor.

Başbakan Binali Yıldırım, kamuoyunda "Zeytinlik Kanunu" olarak bilinen ve zeytinliklerin sanayileşmeye açılmasına olanak sağlayan yasa tasarısıyla ilgili olarak "Zeytin mi, daha önemli, yapılacak tesis mi daha önemli, Türkiye'nin geleceği açısından. Bir kaşık suda fırtına koparmamak lazım. Muhalefetin derdi, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek" demişti.