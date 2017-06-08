Zeytinlik düzenlemesi geri çekildi, komisyonda yeniden görüşülecek

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuoyunda 'Zeytinlik Kanunu' olarak bilinen ve zeytinliklerin sanayileşmeye açılmasına olanak sağlayan yasa tasarısının komisyona geri çekildiğini ve yeniden görüşeleceğini açıkladı.

AKP ile muhalefet arasında sert tartışmalara neden olan, zeytinliklerle ilgili maddeleri içeren "Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Hakkında Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerine sektör temsilcilerinin taleplerinin değerlendirilmesi için ara verilmişti.

AKP'liler bugün toplanmıştı

Başbakan Binali Yıldırım’ın geçen günkü grup toplantısında “Eğer üstün kamu yararı varsa bu gerçekleşecek. Zeytin mi daha önemli, yapılacak tesis mi daha önemli, Türkiye'nin geleceği açısından. Bir kaşık suda fırtına koparmamak lazım. Muhalefetin derdi, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek” sözleriyle düzenlemede geçeceğinin sinyalini vermesinin ardından taraflar dün Meclis’te bir araya geldi. AKP Grup Yönetim Kurulu Salonu'nda yapılan toplantıya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AKP Grup başkanvekilleri Mustafa Elitaş ve Mehmet Muş ile sektör temsilcileri katıldı.

Öneriler görüşüldü

Edinilen bilgilere göre toplantıda, zeytincilerin tamamen hükümet tasarısından çıkarılmasını istediği düzenlemede değişiklik yapılması gündeme geldi. Buna göre söz konusu düzenleme ya daha sonra yeniden düzenlenmek üzere tasarıdan çıkarılacak ya da tasarı üzerinde değişikliğe gidilecek. Öne çıkan çözüm önerilerinden biri ise zeytinlik bölgelerini etkileyecek sanayi tesislerinin önceden ilan edilmesi ve zeytinliklerde kurulacak sanayi tesislerine ilişkin kararı alacak 11 kişilik kurulda sektörden temsilcilerin de yer alması.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın Meclis'teki siyasi partilerin grup başkanlarıyla gerçekleştirdiği içtüzük konulu toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Aynen ya da değiştirilerek kabul edilebilir"

Zeytinlikle ilgili düzenlemenin komisyona çekileceğini açıklayan Elitaş, şöyle konuştu:

"Üretim paketinin ikinci maddesi olan zeytinlikle ilgili düzenleme, komisyona çekilecek. O düzenleme, komisyona geri çekilecek ve diğer maddelerin görüşülmesine devam edilecek. Hem Tarım Bakanlığının hem Sanayi Bakanlığının hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hem de Orman Bakanlığının bu konuyla ilgili görüşleri alındıktan sonra taraflarla da bu konu değerlendirilmiş olacak. En uygun ve doğru düzenlemenin yapılmasını arzu ediyoruz. Komisyon, o maddeyi yeniden görüşecek. Ya aynen kabul edebilir ya da komisyon değiştirerek, kabul edilebilir.''