T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytinlik alanda yangın çıktı

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Yenipazar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü

26 Eylül 2018 22:32

Bahattin ALBAYRAK/YENİPAZAR (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Yenipazar ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangında, 10 dönüm alan zarar gördü.
Yenipazar\'ın Dereköy Mahallesi\'ndeki zeytinlik alanda, bugün saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı 1 helikopter havadan, 3 yangın söndürme arazözü, 2 tanker 3 belediye arazözü, 4 orman muhafaza memuru, 20 orman yangın söndürme işçisi ve 30 personel ise karadan söndürme çalışmalarına katıldı. Yangın 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Nazilli Orman İşletme Müdürü Türkay Karaca, yangında 10 dönüm zeytinlik alanın yanarak zarar gördüğünü söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKYENİPAZAR Aydın DHA AYDIN YenipazarYenipazar Dereköy MahallesiNazilli OrmanMüdürlüğüYangınMüdürü Türkay KaracaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24