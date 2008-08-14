Zeytinli'de "rock" tatili

Bir ana sahne ve amatör rock gruplarını katılımcılarıyla buluşturmayı hedefleyen festival geçen yıl 64 bin kişiyi ağırlamıştı.
Türkiye'nin en geniş katılımlı festivallerinden biri olan Zeytinli Rock Fest'te dört gün boyunca 12.30-18.00 saatleri arasında amatör rock grupları sahne alacak.
Saat 18.30'dan itibaren gece yarısına kadar devam edecek ana sahnede ise Türkiye'nin önemli rock grupları ve sanatçıları performans gösterecek.
Festivali renklendirecek isimler arasında Hayko Cepkin, Gökçe, Pentagram, Ogün Şanlısoy, Badem, Kurban, Moğollar, Nev, Yüksek Sadakat gibi gruplar ve sanatçılar bulunuyor.
Ayrıntılı bilgi için: www.zeytinlirockfest.com