T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytinli Rock Festivali sona erdi

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesi Altınkum plajında düzenlenen Zeytinli Rock Festivali'nin kapanışı Bulutsuzluk Özlemi, Pentagram, Mavi Sakal, Kurtalan Ekspres, Baba Zula ve Yedinci Ev grupları ile yapıldı

28 Ağustos 2017 16:08

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesi Altınkum plajında düzenlenen Zeytinli Rock Festivali\'nin kapanışı Bulutsuzluk Özlemi, Pentagram, Mavi Sakal, Kurtalan Ekspres, Baba Zula ve Yedinci Ev grupları ile yapıldı.
Zeytinli Rock Festivali son günü olan beşinci gece de muhteşem bir final yaptı. 200 bine yaklaşan seyirci sayısı ile rekor kıran festival kapsamında birbirinden değerli gruplar sahne aldı. Milyon Yapım organizasyondaki final gecesinde sahne alan gruplar katılımcılara da hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı. Festivalin kapanış konserini veren Bulutsuzluk Özlemi ve öncesinde sahne alan Pentagram Türkiye\'de öncüsü oldukları akım ile gençleri coşturdu. 5 gün boyunca rock müziğe doyan gençler festivalin son günü de 16 ayrı grubu dinleme şansını yakaladı. Zeytinli Rock Festivali\'nin son gününde ana sahnede Kurtalan Ekspres, Baba Zula, Yedinci Ev, Kurban, Mavisakal, Pentagram ve son olarak da Bulutsuzluk Özlemi yer alırken, \'Yüzdeyüz müzik\' sahnesinde ise Yüzyüzeyken Konuşuruz, Başıbozuk, Dört, One More Page, Marla, Fırsattan İstifade, Grapes in the Mouth, Lebowski sahne aldı.

FOTOĞRAF

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih Emrah ERDOĞANEDREMİT Balıkesir DHA BALIKESİR EdremitAltınkumZeytinli Rock FestivaliBulutsuzlukPentagram Mavi Sakal Kurtalan Ekspres Baba ZulaYedinci EvMilyon YapımFestivalinPentagram TürkiyeKurtalan Ekspres Baba Zula

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24