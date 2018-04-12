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Zeytinköy tekrar yeşerecek

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Menteşe ilçesinin Zeytinköy Mahallesi'nde geçen yıl çıkan yangında kül olan ormanlık alana 2 bin 430 kilo kızılçam tohumu ekilerek alan çimlenmeye hazır hale getirildi

12 Nisan 2018 15:19

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Menteşe ilçesinin Zeytinköy Mahallesi\'nde geçen yıl çıkan yangında kül olan ormanlık alana 2 bin 430 kilo kızılçam tohumu ekilerek alan çimlenmeye hazır hale getirildi. Ayrıca bölgeye 7 bin zeytin fidanı dikildi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Menteşe\'nin Zeytinköy Mahallesi\'nde geçen yıl 6 Eylül\'de çıkan yangında kül olan 250 hektar orman, 200 hektar ise bozuk makilik ve tarım arazisinin yer aldığı alanda kötü günlerin izlerini silmeye başladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgeye 2 bin 430 kilo kızılçam tohumu ekilerek alanın çimlenmeye hazır hale getirildiği belirtildi. Ayrıca bölgeye gelir getirici tür ağaçlandırma kapsamında, 19,5 hektar alana 7 bin zeytin fidanı dikildiği kaydedildi.
Bölgede arıcılığı desteklemek için de çalışma başlatıldığı ifade edildi. 605 hektar planlanan \'Zeytinköy Bal Ormanı\' projesi kapsamında bölgedeki 40,4 hektar alana arı otu, kekik, üçgül (dirfil), efes (fiğ), kapari tohumu atıldı. Diğer yandan alana akasya, lavanta, iğde, püren, kekik fidanı dikileceği belirtildi. Ayrıca proje alanının tamamını kapsayacak şekilde arıların su ihtiyacını karşılamak üzere 6 tonluk 6 adet can suyu havuzu oluşturulduğu ifade edildi.
DESTEK İÇİN KREDİ DE VERİLDİ
Orman ve Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü (ORKÖY) kredisiyle de Zeytinköy Mahallesinde istekli olan toplam 5 kişiye arıcılık kredisi, yine yerleşimde hayvanları telef olan 3 kişiye hibe destekli 3 inek verildiği bildirildi. Dağpınar Mahallesi\'nde ise ORKÖY kredisi kapsamında, 9 kişiye süt sığırcılığı kredisi kullandırıldığı kaydedildi. Ayrıca Zeytinköy ve Dağpınar mahalleleri muhtarlıklarına 3 tonluk, donanımlı su tankeri alınarak hibe edildiği belirtildi.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"Yanan ormanlık alanlar aynı yıl ağaçlandırma mevsiminde tekrar ağaçlandırılıyor. Bu yasal bir zorunluluk. Bu alanların başka bir maksatla tahsis edilmesi söz konusu olamaz. Zeytinköy Mahallesi\'nde zarar gören 250 hektarlık alanda da bütün ormancılık faaliyetlerini gerçekleştirerek tamamladık. Yangından etkilenen vatandaşlarımızı desteklemek için de çeşitli çalışmalar yaptık\" demişti.

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