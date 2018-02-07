Zeytinde bilinçli hasat, rekolteyi arttırdı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde, bu yılki zeytin hasadı döneminde uygulanan yeni ve teknolojik toplama teknikleri ile geçmiş yıllara göre daha fazla verim elde edildi. Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, “Ağacı dövüyor gibi sırıkla yapılan silkme filizlere zarar veriyor ve bir sonraki yıl verimi düşürüyor. Zeytin hasadının bilinçli yapılması, hem kaliteyi hem de rekolteyi arttırdı\" dedi.

Edremit Körfezi’nde bulunan yaklaşık 13 milyon zeytin ağacından, hastalık ve zararlılara karşı zamanında mücadelenin yanı sıra, iyi hava koşulları nedeniyle yüksek verim alındı. Zeytin üreticisinin de bilinçli hasat yapıp, zeytin ağacına zarar vermeyecek yöntemlerle hasat yapması hem yağın kalitesini, hem de rekolteyi arttırdı. Balıkesir Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Grubu Başkanı Mehmet Semerci, Edremit’te geçen sezon 6-7 bin ton olan zeytinyağı rekoltesinin 10 bin tona çıktığını belirterek, “Balıkesir il genelinde 25 binden, 34 bin 500’e, Türkiye genelinde ise 180 binden şuan için 287 bin tona yükseldi. Hasat tamamlandığında bu rakamın 300 bin ton civarına ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakamlar Türkiye tarihinin en yüksek rakamları ve rekorudur. Yeni dikilen zeytinlerin yanı sıra üreticinin bilinçlenmesi de büyük etki sağlamıştır. Bu sene ki mahsuller hem daha iri ve verimli hem de yağ kalitesi ve alınan yağ miktarı daha yüksek oldu. Üreticinin ağacına bakması ve zeytin ağacına zarar vermeden hasat yapmasının bu rakamlarda büyük önemi var” diye konuştu.

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, zeytin ağacına dövmek yerine hasat makinelerinin kullanılmasının verimi olumlu şekilde arttırdığına dikkat çekti. Bilinçli hasat yapılmasıyla zeytinde var-yok yılı tabirinin ortadan kalktığını belirten Diker, bu sezonki zeytin rekoltesinden üreticilerin memnun olduğunu söyledi.

Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın çalışmalarıyla, zeytin ağacı sayısında ciddi artış olduğunu ifade eden Diker, ağaç sayısının 100 milyondan 170 milyona ulaştığını açıkladı. Diker ayrıca, Türkiye’nin bundan sonra zeytinyağı üretiminde İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus ile birlikte ilk 5 içerisinde yarışacağını söyledi.

Yaşı küçük ağaçlar büyüdükçe rekoltenin de buna bağlı olarak arttığını belirten Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, şunları söyledi:

\"Tabi sadece ağaçlar ile ilgili değil rekolte artışı. Hava şartlarından hasat şekline kadar etkileyen bir süreç var bunu. Özellikle sırıkla zeytin silkme rekolteyi ciddi şekilde etkiliyor ve ‘var ve yok yılı’ denen bir süreç oluşuyordu. Sırıkla dallara vurularak zeytinin toplanması gelecek sene zeytin verecek filizlere, sürgünlere zarar veriyordu. Ağaç filizleri yenilemek için meyve veremeyecek duruma geliyor, verirse de küçük taneler oluşuyordu. Zeytin hasadının bilinçli yapılması, filizlere sürgünlere zarar verilmemesi hem kaliteyi, hem de rekolteyi arttırdı. Her sene verim alınabilir duruma geldi. Ağaçların budanması da verimi olumlu yönde etkiliyor. Daha sık aralıklarla meyve elde ediliyor ve hasatta kolaylaşıyor.”

TARİŞ’e bağlı 76 No’lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk ise bu sezon zeytin hasat döneminin verimli geçtiğini ve zeytinlerin yere dökülmeden ağaç üzerinden toplanmasıyla kaliteli yağlar elde edildiğini söyledi. Bilinçli yapılan hasat ile zeytin ağaçlarının zarar görmediğini ve ürün kalitesinin de arttığını anlatan Öztürk, “Fabrikamızda sıktığımız zeytinlerin yüzde 75\'inden, yemeklik olarak kullanılan ortalama 0,4-0,8 dizyem sızma yağ elde edildi. Zeytin hasadında var ve yok yılı tabiri artık ortalamaya döndü. Her yıl belli bir verim elde edilmekte. Üreticiler bakımını, gübrelemeyi yaptığında, zeytin sineğine karşı ilaçlama da zamanında yapıldığında rekolte de artmakta. Daha kaliteli yağlar elde edilmekte. Özellikle bu yıldan itibaren, makine ile yapılan zeytin hasadı arttı. Bu şekilde yapılan hasat maliyeti düşürmenin yanı sıra zeytinyağı kalitesini de arttırmakta” dedi.



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