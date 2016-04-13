Zeytindağ'da yapılmak istenen çimento fabrikasının ÇED süreci durduruldu!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karbeyaz Çimento Madencilik Şirketi'nin, İzmir'in Bergama ilçesi Zeytindağ Mahallesi'ne çimento fabrikası ile 11 ayrı taş ocağı kurmak için yaptığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi (ÇED) raporu başvurusu sürecini, Bergama Belediyesi ve çevrecilerin yaptığı itirazlar üzerine durdurdu. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç hazırlattığı değerlendirme raporunda, ÇED raporundaki eksikliklere ve kanunen öngörülen uygulamalara uyulmadığı bilgisine yer verildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Oben Ulu’nun haberine göre, projeye özel format verilip hazırlanan ÇED Raporu, 25 Haziran 2014 tarihinde Çevre ve şehircilik Bakanlığı'na sunuldu. Raporun bakanlığa sunulmasının ardından 9 Eylül'de ilk İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılmak istenen fabrika ve taş ocaklarının 5 bin nüfuslu Zeytindağ ve köylerdeki yerleşim birimlerine çok yakın olması, yöre halkının ve çevrecilerin tepkilerini de beraberinde getirdi. Verimli topraklarında her dönem ve mevsim üretim yapılabilen, zeytinyağları uluslararası ödüllere ve üne sahip Zeytindağ'da çimento fabrikasının bacasından çıkacak duman ve taş ocaklarının tozlarının tarımsal üretimi ve halkın sağlığını olumsuz etkiyeceği gerekçesiyle çevreciler ve Bergama Belediyesi harekete geçti.

9 sayfalık rapor hazırlatıldı

Bergama Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Gönenç, hazırlanan ÇED Raporu'na karşılık 9 sayfalık bir değerlendirme raporu hazırlatıp, bakanlığa sundu. Değerlendirme raporunda, söz konusu ÇED Raporu'nda Jeolojik Etüt Raporu bulunmadığı, dere yataklarına hafriyat atılıp atılmayacağına dair bilgi verilmediği, ÇED toplantısında halkın proje hakkındaki görüşlerinin yer almadığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İzmir İl Müdürlüğü'nün görüşünün alınmadığı gibi eksikliklere yer verildi.

Raporda ayrıca tesisin kurulmasını düşünüldüğü yerde delice zeytin ağaçlarının olduğuna dikkat çekilip, Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun'un 20'nci maddesini içeren "Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az üç kilometre mesafede zeytin ağaçlarının bitkisel gelişimini ve çoğalmalarını engelleyecek kimyevi atık, toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez" hükmünün ihlal edildiği de belirtildi. Proje alanının Uluslararası sözleşmeler açısından da değerlendirilmesi de istendi.

ÇED süreci durduruldu

Bergama Belediyesi'nce hazırlanan bu rapor ve yapılan başvurular sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirilmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, Zeytindağ'a kurulmak istenen çimento fabrikası ve 11 taş ocağı açılması için başlatılan ÇED sürecinin durdurulmasına karar verdiğini açıkladı. Kararda şöyle denildi:

"İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik elemanları tarafından yapılan incelemede, söz konusu alanın çevresinde 3 km mesafe içinde yoğun olarak zeytin tarımı yapılan araziler bulunduğu, bu nedenle söz konusu tesisin kurulması 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkındaki Kanunun 20'inci maddesi açısından uygun bulunmamıştır."

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, ÇED sürecinin durdurulmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek şöyle dedi:

"Bizler her zaman tarıma, halk sağlığına zarar verecek, çocuklarımıza bırakacağımız temiz yaşam alanlarını riske sokacak girişimlere karşıyız. Bu proje insan sağlığına büyük zarar verecek, dere ve yeraltı sularını da kirletecek bir projeydi. Halkımızın sağlığını, doğamızı, geleceğimizi karartacak ve riske atacak girişimlere asla müsaade etmeyiz, etmemeliyiz."