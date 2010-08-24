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Spor

Zeytinburnuspor'un esareti sona erdi

Zeytinburnuspor'un futbolcuları, konaklama ücretinin ödenmesinin ardından, 60 saattir "misafir tutuldukları" otelden ayrıldı.

24 Ağustos 2010 03:00

T24 - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Zeytinburnuspor'un futbolcuları, konaklama ücretinin ödenmesinin ardından, 60 saattir "misafir tutuldukları" otelden ayrıldı.


AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 14 gün önce kamp çalışmaları için Bolu'nun Karacasu beldesindeki Yıldız Termal Otel'e gelen Zeytinburnuspor, hazırlıklarını tamamlayarak iki gün önce otelden ayrılmak istedi.


Bunun üzerine otel yönetimi yaklaşık 32 bin lira tutarındaki otel ücretinin ödenmesini talep etti.


Zeytinburnuspor takımı, paranın ödenmesi için kulüp yöneticileriyle irtibat kurmak istedi, ancak bir türlü ulaşamadı. Takımın oteldeki 60 saatlik esareti 32 bin liranın ödenmesi sonucu sona erdi.


Parayı Zeytinburnuspor teknik heyetinin yakın arkadaşları ödedi.


Zeytinburnuspor Kaleci Antrenörü Mücahit Ogan, yaşadıkları duruma tepki göstererek, "Esaretimiz bitti. Bize bunları yaşatan başkan, bu hafta içerisinde istifa edecek. İstifa etmezse başkan hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.


Antrenör Yardımcısı Vural Kaya da otel parasını yakın dostlarının ödediğini dile getirdi.


Kaya açıklamasında, "Ne belediye başkanımızdan ne de başka birisinden. Kendi başkanımızı saymıyorum. Hali hazırda en ufak bir seda yok. Bir şekilde hallettik. Gidiyoruz ama benim futbolcularımın içinde çok büyük bir hicran oldu. Yani yardım edenden Allah razı olsun, yardım etmeyenden de. Hem bu olaydan çok sıkıldım. Allah herkesi nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ben ve takımda bulunan arkadaşlarım kulüp başkanına hakkımızı helal etmiyoruz" şeklinde konuştu.


İdari menajer Metin Akçiçek ise 60 saattir otelde rehin kaldıklarını aktardı.


Akçiçek, 17 sene profesyonel oynadığını, böyle bir şey görmediğini belirterek, "Zeytinburnuspor'da 5 sene top oynadım. Yönetim adına utanç verici bir durum. Burada olduğumuz sürede bir kişi hatırımızı sormadı. Aradığımız zamanda biz suçlu olduk" ifadelerini kullandı.


Takım otobüsüne binen futbolcular, yaşanan olaylardan dolayı son derece üzüldüklerini, kendileri ile birlikte ailelerinin de çok üzüldüğünü, otelden ayrıldıkları için de son derece mutlu olduklarını ifade ettiler.


Daha sonra futbolcular, Zeytinburnuspor için tezahürat atarak ve alkış tutarak İstanbul'a doğru yola çıktı.

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