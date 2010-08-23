Zeytinburnuspor hala Bolu'da mahsur

T24 - Spor Toto Üçüncü Lig takımlarından Zeytinburnuspor, ücretini ödeyemediği için Bolu'nun Karacasu beldesindeki Yıldız Termal Otel'den 48 saattir ayrılamıyor.





Alınan bilgiye göre, 14 gün önce kamp çalışması için Bolu'nun Karacasu Beldesinde bulunan Yıldız Termal Otele gelen Zeytinburnuspor, kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra otelden ayrılmak istedi. Bunun üzerine otel yetkilileri takımın 28 bin TL otel borcu olduğunu, borcun ödenmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra Zeytinburnuspor yöneticileri tarafından 28 bin TL otel borcu ödenmeyince futbolcular ve teknik heyet otelde para ödenene kadar misafir edilmeye başlandı. Aradan 48 saat geçmesine rağmen para ödenmedi ve 31 kişi otelde tutuluyor.







Zeytinburnuspor Yardımcı Antrenörü Vural Kaya, kendisinin ve teknik heyetin bu tür beklemelere alışkın olduğunu ifade ederek, ''Futbolcu kardeşlerim gergin dakikalara girdiler. Bundan sonra bu arkadaşlarımızı nasıl tedavi edeceğiz, nasıl bu tramvayı atlatacağız bizim için çok büyük bir sıkıntı. İlk gün bir gece düzenledik eğlendiler. Dün akşam yemeğininden itibaren 12-13 oyuncum gelip hocam ne zaman gidiyoruz, çok sıkıldık dediler. Gözleri doldu çocukların neredeyse ağlayacaklardı. Bunlar çocuk sonuçta. Bu tip sıkıntılara da alışkın değiller'' dedi.





Çocukların anne ve babalarının telefon açtığını kaydeden Kaya, ''Anne ve babalar biz gelelim, neyse oğlumuzun borcu harcı biz ödeyelim, oğlumuzu alıp gidelim gibi açıklamalar yaptılar'' diye konuştu. Kaya, hiç paralarının olmadığını belirterek, ''Bizler de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz çocuklara. Biz para tarafını geçtik... Kolaydı, süttü, ayrandı, meyve suyuydu... Bunları alamaz duruma geldi çocuklar. Çocukların beyninden bunu nasıl sileceğiz. Hala bilemiyorum'' şeklinde konuştu.







''Bu yönetimi Allah'a havale ediyorum"



Zeytinburnuspor Yardımcı Antrenörü Vural Kaya, bu yönetimi Allah'a havale ettiğini kaydederek, açıklamasına şöyle devam etti: ''Şu açıklamalarımızla belki bizim kafalarımız kopacak. Türk futbolunun adaleti budur. Biraz fazla dik konuşan gerçekleri dile getirenler kolay kolay barınamıyor hiç bir kulüpte. Ben buradan gönül rahatlığıyla sesleniyorum. Şuradaki 30 tane delikanlıyı Türk futboluna kazandırayım. Onları bir şekilde haklarını korayım. Ellerini çeksinler yapmasınlar. Bu ramazan ayında Allah'larından bulsunlar. Ben şu an görevimi bırakmaya hazırım. Onlarda bıraksınlar ben de bırakmaya hazırım. Çocukların haklarını ödesinler bırakmaya hazırım. Kellemizi vermeye hazırız. Bütün herkese sesleniyorum, bu tip insanları camianızın içine sokmayın. Bu insanlar nasıl dolaşacaklar. Zeytinburnu'nun yüzüne nasıl çıkacak bu adamlar.''







"Geliriz dediler hala gelen yok"



Zeytinburnu'na gittikten sonra kendilerinin de bir takım yaptırımlarının olacağını anlatan Zeytinburnuspor Yardımcı Antrenörü Vural Kaya, ''Bu işler düzelene kadar bir takım boykotlar protestolar sürecek. Dün akşam menajerden saat 11.00'de telefon geldi. Ancak hala gelen giden yok. 12.00'ye kadar süre verdik. Bu saate kadar gelmezlerse biz de kendi ölçülerimizle paralar bulacağız, senete imza atacağız, bu çocukları buradan çıkartacağız. Gerekirse biz kalacağız ama çocukları buradan çıkartacağız. Bugün bu takımı buradan çıkartacağız'' diye konuştu.



