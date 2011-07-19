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Zeytinburnu'nda 'PKK' gerginliği

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde izinsiz gösteri yapan PKK lehine slogan attıkları iddia edilen gruba başka bir grup tepki gösterdi

19 Temmuz 2011 03:00

T24- İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde izinsiz gösteri yapan PKK lehine slogan attıkları iddia edilen gruba başka bir grup tepki gösterdi. Grubun kovaladığı gösterici bir çocuk derneğe sığındı. Polis, çocuğu dernekten çıkararak emniyete götürdü.

 



Zeytinburnu ilçesinde akşam saatlerinde korsan gösteri yapmak isteyen ve PKK lehine slogan attıkları iddia edilen yüzleri maskeli 15- 20 kişilik grup, 58 Bulvar ve Veliefendi Mahallesi'nde bulunan bazı işyeri, banka ve araçlara zarar verdi.

Mahallede bulunanlardan bazıları gösterici gruba tepki gösterdi. Grup ile göstericiler karşı karşıya gelince gerginlik yaşandı.

Yaşanan kovalamacada gösterici bir çocuk, kalabalığın arasında kaldı. Çocuk, Bigalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne sığındı. Derneğin önünde bekleyen yaklaşık 100 mahalleli, çocuğun kendilerine verilmesini istedi.

Dernek önünden ayrılmayan mahalleli önce slogan attı, ardından da tekbir getirip İstiklal Marşı okudu.

Zaman zaman gergin anların yaşandığı sokağa çok sayıda Çevik Kuvvet polisi sevk edildi.

Sokağın iki girişine barikat kuran polisler, yoğun güvenlik önlemleri altında göstericiyi binadan çıkardı.

Çevik Kuvvet otobüsüne bindirilen gösterici çocuk, polis merkezine götürüldü.

Vatandaşlar, çocuğun polis merkezine götürülmesinin ardından evlerine dağıldı.

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