-ZEYTİNBURNU'NDA KORSAN GÖSTERİ İSTANBUL (A.A) - 21.07.2011 - Zeytinburnu'nda eylem yapan bir grup PKK terör örgütü yandaşı, polisin müdahalesi sonucu dağıldı. Mahalle sakinleri ve ülkücülerden oluşan bir grup ise terör örgütü PKK aleyhinde slogan atarak, ellerinde sopalarla BDP Zeytinburnu İlçe teşkilatına yürüyüşe geçti. Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bir grup, BDP İlçe Teşkilatı önünde toplanarak eylem yaptı. Grup çöp konteynırlarını sokak ortasına sürükleyerek ateşe verdi. Terör örgütü PKK lehine slogan atan gruba polis gaz bombası atarak müdahale etti. Gruba mahalle sakinleri de tepki gösterdi. Polisin müdahalesinin ardından ara sokaklara kaçan grup, çevredeki apartman ve dükkanların camlarını kırdı, bazı bankaların ATM makinelerine de zarar verdi. Bunun üzerine mahalle sakinleri Türk Bayrakları açarak terör örgütü aleyhine slogan attı. Aralarında ülkücülerin de bulunduğu mahalle sakinleri daha sonra ellerinde sopalarla BDP Zeytinburnu İlçe Teşkilatına yürüyüşe geçti. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, grubun mahalledeki protestosu sürüyor.