 Zeytinburnu'nda genç kıza saldıran zanlı tutuklandı

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, ( DHA) Zeytinburnu\'nda üniversite öğrencisi E.Ö\'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddiasıyla gözaltına altına alınan 21 yaşındaki H.A.S. tutuklandı.

Şüpheli H.A.S. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Bakırköy Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Haluk Tekin\'e ifade veren şüpheli H.A.S. \"Cinsel saldırı\" ve \"Hürriyeti tahdit\" suçlarından tutuklama talebiyle Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheli H.A.S. tutuklandı.

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