Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü'nde usulsüzlük yapan memurlara operasyon

Zeytinbrunu İlçe Tapu Müdürlüğü'nde usulsüzlük yapan 3'ü tapu görevlisi toplam 7 şüpheli Mali Şube polisinin operasyonuyla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince salı günü yapılan çalışmalarda Zeytinburnu İlçe Tapu Müdürlüğü'nde maddi menfaat temin etmek için yapılan müracaat işlemleri ve tapu işlemlerinin öne alındığı, bu işlemlerin tapu görevlileri tarafından takip edilerek ilgililerine bilgi verildiği, tapu çalışanlarının yapılacak işlemler ile ilgili işlem sahiplerini yönlendirerek süreci hızlandırdıkları, tapu kayıtları üzerinde usulsüz sorgu yapılarak bu bilgilerin yetkisiz kişilerle paylaşıldığı bilgisini edindi.

Ekipler aynı gün Zeytinburnu, Sarıyer, Sultangazi ve Güngören'de tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü tapu görevlisi olmak üzere toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polisin yaptığı operasyon kameralara da yansıdı.





