Zeytinburnu Stadı Ermeni Vakfı'na iade edildi

1964’te el konulan, üzerinde Zeytinburnu Stadı’nın da bulunduğu 42 bin metrekarelik çok kıymetli arazi, torba yasayla Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na iade edildi.

Türkiye’deki azınlık vakıflarına ait arazilerin iade edilmesiyle ilgili son olay Zeytinburnu’nda yaşandı. Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı’na ait olan ve 1964’te el konulan Zeytinburnu Kazlıçeşme’de 42 bin 259 metrekarelik arazi Vakıflar Genel Meclisi’nin kararı ardından vakfa iade edildi. Oğuz Yeter'in Vatan'da yer alan haberine göre, 22 Ocak 2014’te iade edilen arazinin üzerinde İBB’ye ait Zeytinburnu Spor Kompleksi, Zeytinburnu Belediyesi’ne ait Zeytinburnu Stadı ve açık otopark bulunuyor. Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu süreci şöyle anlattı:



“Araziyle ilgili dava 1974’e kadar sürdü. Daha sonra arazi Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetine geçti. Ardından Vakıflar tarafından belediyeye verildi. 2012 yılında 3 bin metrekarelik bölümünü geri aldık. Bu süre zarfında Torba Yasası çıktı ve yasaya göre, hazineye geçen arazi ve mallar da iade edilecektir kararı çıktı. Biz de Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvurduk ve tapumuzu aldık. Bu arazinin akıbeti için vakfımızın genel kurul üyeleri karar verecek. Ancak Zeytinburnu Stadı’nın depreme dayanıklı olmadığını biliyoruz. Ne yapacağımız toplantıdan sonra belli olacak.”

Tarihi süreç

Osmanlı döneminde taşınmaz sahibi olan azınlıkların taşınmazlarının tespiti 1936 yılında Vakıflar Kanunu’nu yürürlüğe girdi. O yıl 6 ay süre vererek cemaat mensuplarından bir beyanname istendi. Vakfiyeleri olsun veya olmasın doldurulan bu beyannameler bir bakıma cemaat vakıflarının vakfiyesi sayıldı. Bu beyannamede gösterilen mallar vakfın mal varlığı olarak kabul edildi. Ancak 1974’te Yargıtay kararı ile vakıfların mülk sahibi olması engellendi. Miras ya da bağış yoluyla da mülk sahip olamayacağına karar verildi. Bu tarihten sonra miras ya da bağış yoluyla kazanılan arazilere devlet tarafından el konuldu. 2011’de ise Bakanlar Kurulu kararı ile el konulan arazilerin iadesine karar verildi.

1. Lig maçı oynandı

Vakfa iade edilen arazi üzerinde bulunan ve Zeytinburnu Belediyesi’ne ait olan Zeytinburnu Stadı 16 bin kişi kapasiteli. Zeytinburnu 1. Lige çıktığında lig maçlarını bu statta oynadı. Stadın hemen yanındaki kapalı yüzme havuzu ve açık otopark ise İBB’ye ait. Kentsel dönüşüm projesi kapsamında hizmeti durdurulan Zeytinburnu Spor Kompleksi ise 2 bin kişi kapasitesine sahip.

Vakıf ne yapacak?

Arazi şu an Yedikule Surp Pırgiç Hastanesi Vakfı mülkiyetinde. Vakıf ise bu noktada var olan işletmeleri belediyeye ya da başka bir kuruma kiraya verebilir. Ayrıca vakıf söz konusu arazilerin imar değişikliği için belediyeye başvurabilir. Olumsuz sonuç çıkarsa imar planlarında ‘spor alanı’ olarak görünen bu araziye başka işleve sahip bina yapılamaz.

