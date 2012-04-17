Zeytinburnu mezarlığında 15 kg patlayıcı bulundu

İstanbul’da Kozlu Mezarlığı’nda yapılan aramada, toplam 15 kilogram patlayıcı bulundu. Patlayıcının 500 el bombasına eşit olduğu açıklandı.



Geçen hafta yürütülen operasyon sırasında elde edilen bilgiler ışığında bu sabah Zeytinburnu ilçesinde bulunan Kozlu Mezarlığı’nda arama yapıldı.

Polis ekipleri, aramalar sonucunda terör örgütü PKK’ya ait olduğu öne sürülen bombaları tespit etti. Aramada 15 kilogram patlayıcı bulundu.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 11 kg A-4 patlayıcı, 4 kg civarında da toz bir madde bulunduğunu söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da ele geçirilen patlayıcıyla ilgili olarak, “15 kilo patlayıcı bulundu. 5 ayrı düzenek var. Bir de el bombası var. A-4 patlayıcılar 500 el bombasına eşdeğer” dedi.

Aramaların devam edeceğini belirten Çapkın, “Patlayıcıyla ilgili 15 kişi gözaltına alındı” diye konuştu.