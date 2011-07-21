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Zeytinburnu dün gece de karıştı!

İstanbul Zeytinburnu'da PKK lehine sloganlar atan, işyerlerine zarar veren grup polis tarafından

21 Temmuz 2011 03:00

T24 - İstanbul Zeytinburnu'da PKK lehine sloganlar atan, işyerlerine zarar veren grup polis tarafından dağıtılırken, duruma tepki gösteren aralarında ülkücülerin de bulunduğu mahalle sakinleri BDP ilçe binasına yürüdü.

Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde bir grup, BDP İlçe Teşkilatı önünde toplanarak eylem yaptı.

Grup çöp konteynırlarını sokak ortasına sürükleyerek ateşe verdi. Terör örgütü PKK lehine slogan atan gruba polis gaz bombası atarak müdahale etti.

Polisin müdahalesinin ardından ara sokaklara kaçan grup, çevredeki apartman ve dükkanların camlarını kırdı, bazı bankaların ATM makinelerine de zarar verdi.

Gruba mahalle sakinleri tepki gösterirken, Türk Bayrakları açarak terör örgütü aleyhine sloganlar atıldı. Aralarında ülkücülerin de bulunduğu mahalle sakinleri daha sonra ellerinde sopalarla BDP Zeytinburnu İlçe Teşkilatına yürüyüşe geçti.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, grubun mahalledeki protestosu sürüyor.


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