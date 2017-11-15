T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zeytinburnu açıklarında sürüklenen bottan kurtarıldılar

İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki iki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı

15 Kasım 2017 22:41

İSTANBUL,(DHA)-ZEYTİNBURNU açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki iki kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Zeytinburnu açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtilen lastik bottaki iki kişinin, yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. 
Sahil Güvenlik Botu ile sürüklenen lastik botun yanına hızla giden ekipler, adları açıklanmayan iki kişiyi kurtararak Yenikapı İDO İskelesi\'ne çıkardı. Kurtarılan iki kişinin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sahil Güvenlik KomutanlığıZeytinburnuGüvenlik BotuYenikapıKurtarılanFOTOĞRAF

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24