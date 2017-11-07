Zeytin sezonunda 'ağaçtan düşmelere' karşı uyarı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde görev yapan Prof. Dr. Yeşim Akkoç ile Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, zeytin toplama sezonunun başlaması nedeniyle, sakatlıklara neden olan ağaçtan düşme vakalarına karşı uyarılarda bulundu. Zeytin toplarken düşüp yaralanan ve tedavileri süren Fatma Özdönertaş ile Aziz Hızlı da dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Aydın’ın Kuşadası İlçesi Ege Mahallesi’nde, geçen 12 Ekim\'de, evinin yakınlarında bulunan ağaca zeytin toplamak için çıkan 47 yaşındaki Fatma Özdönertaş, bastığı dalın kırılmasıyla yere düştü. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürdü. Omuru kırıldığı için burada ameliyat edilen Özdönertaş, oradan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi’ne sevk edildi.

Ağaçtan düştüğü anda belinden aşağısını hissetmediğini söyleyen Fatma Özdönertaş, \"Düştüğümde hemen çevredekiler geldi. Gelenlerden birinin cep telefonunu isteyerek ambulansı aradım. Kimsenin de bana müdahale etmesine izin vermedim. Ambulans beni Kuşadası Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Orada tomografi çekildikten sonra Söke\'ye sevk edildim. Oradaki doktorumuz çok acil ameliyata girmem gerektiğini söyledi. Karar verdik ve apar topar ameliyata girdim. 19 gün Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde kaldıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildim. Burada yapılan tetkiklerin ardından fizik tedaviye başlandı. Buradaki doktorlardan personelden ve hemşirelerimden çok memnunum. Herkesten Allah razı olsun. Tedavim şimdi devam ediyor\" dedi.

\'ZEYTİN TOPLAYANLAR DİKKATLİ OLSUN\'

Ekim 2016’da zeytin ağacından düşünce omuriliği zarar gören ve o günden bu yana da yürüyemeyen 61 yaşındaki Aziz Hızlı da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde tedavi gören kazazedeler arasında yer aldı. Zeytin toplayanların dikkatli olmalarını isteyen Hızlı, \"Dal çürük oluyor, dalda bir hasar oluyor ve farketmeden basıyorsun, düşüyorsun. Merdivenli toplayanlar için de üç ayak merdivenler dengesiz olabiliyor, bunlara dikkat edilmeli. Mümkünse zeytinin makineyle toplanması kazaları önler\" diye konuştu.

\'HALKI BİLİNÇLENDİRMELİYİZ\'

Rehabilitasyon Merkezi\'nde hastalarla yakından ilgilenen Prof. Dr. Yeşim Akkoç ve Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Kirazlı, halkın bu tür kazalara karşı bilinçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, \"Omurilik yaralanmalarının ülkemizde en sık görülme nedenleri arasında ilk sırada trafik kazaları gelirken, hemen ardından da yüksekten düşmeler gelmektedir. Ağaçtan düşmeler de bu kazalar arasında en sık görülen vakalardır. Kliniğimizde iki olgu olması itibariyle halkı bu konuda bilinçlendirmek istedik. Hastalarımızın buradaki tedavileri devam etmektedir\" bilgisini verdi.



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