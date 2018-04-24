Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidi için hatıra ormanı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin, Suriye\'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı\'nın ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan anısına Antalya\'da hatıra ormanı oluşturuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Afrin\'e yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı sırasında ilk şehit asker Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan anısına, Döşemealtı ilçesinde L Tipi Kapalı Cezaevi\'nin yerleşkesinde hatıra ormanı oluşturdu. Adli personelin yanı sıra kamu kurum yöneticilerinin katıldığı fidan dikim törenine, şehidin ağabeyi Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişi Necip Özalkan da katıldı.

DÜNYA NÜFUSU KADAR FİDAN DİKİMİ HEDEFİ

Törende konuşan Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, millet ve bayrak için toprağa düşmenin vatansever herkesin boynunun borcu olduğunu söyledi. 15 yılda 4 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Tüfekçi, \"Fidan dikmeye devam edeceğiz. 2023 hedefimiz, insan sayısı olan 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak. Türkiye\'nin yüzde 28\'i ormanla kaplı, dünya ortalaması olan yüzde 30\'a 2023\'te ulaşmayı planlıyoruz\" dedi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz da şehitlerin taşıdığı sancağı yere düşürmemenin önemli olduğunu kaydetti. Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, hatıra ormanı fidan dikimine katılan ve destek olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Antalya Müftüsü Osman Artan, dua okudu. Ardından fidanları toprakla buluşturan katılımcılar, can suyu verdi.



FOTOĞRAFLI