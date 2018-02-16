'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan yüzbaşı tedavisinin ardından baba ocağında

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda yaralanan Yüzbaşı Osman Karakaya (32), tedavisinin ardından Antalya\'nın Serik ilçesindeki babaevine geldi.

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, 10 Şubat Cumartesi günü teröristlerce yapılan ve 11 askerin şehit düştüğü saldırıda yaralanan Yüzbaşı Osman Karakaya, Ankara\'daki tedavisinin ardından taburcu edildi. Evli ve 1 çocuk babası Karakaya, dün akşam saatlerinde, Serik ilçesindeki babaevine geldi.

Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Ece, Serik Belediye Başkanı AK Parti\'li Ramazan Çalık ve Serik Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüzbaşı Karakaya\'yı evinde ziyaret edip, \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Bitlis Tatvan 10\'uncu Komando Tugayı\'nda görevli Osman Karakaya\'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Kaymakam Şimşek ve beraberindekiler, ziyaret sonrası evden ayrıldı.

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