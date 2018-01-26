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"Zeytin Dalı Harekâtı'nda Burseya Dağı'ndan sonra yeni hedef Bafelyun Tepesi" iddiası

"İlerleyiş yağış, sis ve çamur nedeniyle zorlaştı"

26 Ocak 2018 07:11

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı yedinci gününde devam ediyor. Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) askeri yetkililerden aldığı kulis bilgilere göre, Burseya Dağı’ndan sonraki hedefin, Türkiye’ye yönelik olarak roket ve havan saldırılarının yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğunu iddia edildi.

DHA'da yer alan haber aynen şöyle:

Kilis’teki yerleşim alanlarını menzilinde bulundurduğu ve Afrin’e ulaşım noktasında kilit konumda olduğu için öncelik verilen Burseya Dağı’nda, pazartesi ve salı günü şiddetli çatışmalar oldu. Dağın daha önce terör örgütü PYD/PKK denetiminde olan bazı bölgeleri ÖSO’nun kontrolüne geçerken, ilerleyiş yağış, sis ve çamur nedeniyle zorlaştı.

Yeni hedef

Dağda mevcut pozisyonlarını koruyan birliklerin yanı sıra zaman zaman yapılan saldırılara da anında Fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlar ile karşılık veriliyor. Burseya Dağı’nın teröristlerden arındırılmasının ardından yeni adresin Kilis’i hedef alan saldırıların yapıldığı Bafelyun Tepesi olduğu belirtildi

Askeri yetkililer, saldırıların yapıldığı bölgedeki terör hedeflerinin savaş uçakları ve obüslerle vurulduğunu ancak tamamen teröristlerden arındırılması için Burseya’nın ardından Bafelyun Tepesi’ne yöneleceklerini kaydetti. Burseya Dağı ve Bafelyun Tepesi’nin ardından planlamada Afrin ile Azez arasında bulunan Marin, Kastel Cindo, Maranez, Minnag ve Tel Rıfat bölgeleri ile çevresindeki köylerin temizlenmesi var.

 

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