'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 55'inci gün; 3 bin 524 terörist etkisiz hale getirildi (4)

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TSK: 1 ŞEHİT Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı

15 Mart 2018 20:21

TSK: 1 ŞEHİT
Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. TSK açıklamasında şöyle denildi:
\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

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