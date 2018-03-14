'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 53'üncü gün; 3 bin 393 terörist etkisiz hale getirildi (5)

TSK: 1 ŞEHİT

Genelkurmay Başkanlığı, \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında 1 askerin şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 13 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"