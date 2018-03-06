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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı gün; 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ŞERAN BELDESİ DE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Şeran Beldesi de teröristlerden temizlendi

06 Mart 2018 16:19

ŞERAN BELDESİ DE TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'in Şeran Beldesi de teröristlerden temizlendi.
Son günlerde çevresindeki köy ve stratejik noktaların alınmasıyla TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçlerinin hedefine aldığı Şeran Beldesi\'ne yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Çatışmaların ardından Şeran Beldesi öğle saatlerinde terör unsurlarından arındırıldı. Afrin kırsalında Bülbül, Raco ve Şeyh Hadid\'in ardından Şeran kurtarılan dördüncü belde oldu.

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