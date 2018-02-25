'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 37'nci gün; 2 bin 18 terörist etkisiz hale getirildi (4)

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AŞİRET ÜYELERİNDEN DESTEK Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde İgedet Aşireti üyeleri, İlçe Jandarma Karakolu'nu ziyaret ederek askerlerle sohbet etti

25 Şubat 2018 18:06

AŞİRET ÜYELERİNDEN DESTEK
Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinde İgedet Aşireti üyeleri, İlçe Jandarma Karakolu\'nu ziyaret ederek askerlerle sohbet etti.
Afrin\'in terör unsurlarından arındırılmasına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı\'na destek veren İgedet Aşireti üyeleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Reyhanlı İlçe Jandarma Karakolu\'nu ziyaret etti. Burada gazetecilere konuşan aşiretin önde gelenlerinden Ahmet Bilen, aşiret olarak Türk askeri ve polisinin yanında olduklarını belirterek, \"Askerlerimiz karda, çamurda, yağmurda hiç üşümeden, yorulmadan çarpışırken, biz de devletimizin yanında olduğumuzu göstermek için yağmurlu havada buraya geldik. En küçüğümüzden en büyüğümüze kadar hepimiz kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız\" dedi.

Mehmet YİRUN- Ferhat DERİVİŞOĞLU- Yılmaz BEZGİN/REYHANLI (Hatay), (DHA)X

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