'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 32'nci gün; 1715 terörist öldürüldü

HATAY- KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK), Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nın 32\'nci gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1715\'e yükseldi.

TSK\'nın sınırda ve bölgede güvenlik ile istikrarın sağlanması, dost ve kardeş bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak günü başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, 32\'nci güne girildi. Türk savaş uçakları, teröristlere ait belirlenen hedefleri bombalarken, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) desteğiyle, harekat devam ediyor.

Bugüne kadar 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığı bilgilendirme yaptı. Açıklamada, son 24 saatte 74, toplamda ise 1715 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.