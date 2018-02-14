'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 26'ncı gün; 1485 terörist öldürüldü (2)

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KONYA'DAN İLAÇ VE GIDA DESTEĞİ Konyalı esnaf, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na  katılan Mehmetçiğe bir TIR dolusu ilaç ve gıda gönderdi

14 Şubat 2018 14:31

KONYA\'DAN İLAÇ VE GIDA DESTEĞİ
Konyalı esnaf, Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’na  katılan Mehmetçiğe bir TIR dolusu ilaç ve gıda gönderdi. Konya’daki esnaf tarafından yapılan kampanya ile toplanan malzemelerin bulunduğu TIR, ilçeye geldi. Burada da kurban kesilip dua edildikten sonra Afrin’e gönderilmek üzere malzemeler Reyhanlı Belediyesi\'ne teslim edildi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, teslim aldıkları ilaç ve gıda malzemelerini gönderen Konyalı esnafa teşekkür etti.
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)

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