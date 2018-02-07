'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu gün; 999 terörist öldürüldü

İbrahim MAŞE- Ferhat DERVİŞOĞLU- Reşit ÇELEBİOĞLU- Hasan DÖNMEZ- İdris TİFTİKCİ-Yılmaz BEZGİN- Akın ÇELİKTAŞ/KİLİS, HATAY, GAZİANTEP, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 19\'uncu güne girildi. Operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olarak açıklandı.

TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları tarafından 20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, Kilis ve Hatay\'ın sınır karakollarından Afrin kırsalındaki terör mevzileri gece boyunca vuruldu. Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen Cinderes bölgesindeki terör hedefleri akşam saatlerinden gece yarısına kadar bombalandı. Obüs ve tank atışlarıyla vurulan terör örgütlerinin mevzileri yerle bir edildi. Top atış sesleri Reyhanlı ilçe merkezinden de duyuldu.

Harekât kapsamında TSK birlikleri ve ÖSO unsurları Afrin\'e doğru ilerledikçe, operasyon da sınırdan çıplak gözle artık görünmüyor. Zayiat vermemek için Afrin\'e adım adım ilerleyen askerler, teröristlerin mayın ve bubi tuzaklarını temizleyerek güvenli yol açıyor. Zaman zaman teröristlerle çatışmalar da yaşanıyor.

Diğer taraftan, harekâta katılan Mehmetçiklere ve ÖSO unsurlarına yurdun dört bir yanından da destek için bal, küçükbaş hayvan, peynir, su, yöresel yiyecekler ile soğuktan korunmaları için bere, atkı gibi giyim malzemeleri gönderilmeye devam ediliyor. Kilis ve Hatay bölgesinden de Afrin\'e ilerleyen birliklere lojistik sevkiyat da sürüyor.

999 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı tarafından Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili yapılan açıklamada 999 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre, 7 Şubat 2018 tarihinde, 29 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

